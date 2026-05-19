La enfermedad inflamatoria intestinal: síntomas, tratamiento y control de la inflamación

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una afección inflamatoria crónica que afecta al tracto digestivo y puede ser una causa de sangrado rectal. La evaluación clínica, los estudios de laboratorio y la endoscopía pueden ayudar a detectar EII. Las terapias biológicas y pequeñas moléculas, así como un seguimiento médico periódico, son opciones de tratamiento. La calidad de vida puede verse afectada por los síntomas, como la imposibilidad de controlar la diarrea y el cansancio, generando repercusiones en la vida laboral, social y emocional. La transmisión de información confiable es vital para que quienes viven con EII puedan transitar la enfermedad con mayor seguridad y bienestar.

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una afección inflamatoria crónica caracterizada por inflamación inflamatoria intestinal, que afecta a gran parte del tracto digestivo y puede ser diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y sangrado rectal.

Los cuadros clínicos pueden variar en severidad, y en algunos casos pueden ser requerirse terapias biológicas o pequeñas moléculas. Un seguimiento médico periódico es vital para ajustar los tratamientos, detectar complicaciones de manera temprana y prevenir recaídas. La imprevisibilidad de los síntomas, la urgencia evacuatoria y el cansancio pueden afectar la calidad de vida y generar repercusiones en la vida laboral, social y emocional





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