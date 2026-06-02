La emotiva despedida de Exequiel Palacios con su familia antes de viajar con la selección argentina al Mundial

Exequiel Palacios realiza un emotivo brindis familiar antes de viajar a Estados Unidos con la selección argentina para disputar su segundo Mundial. El mediocampista de Bayer Leverkusen, campeón en Qatar 2022, agradeció el apoyo de su círculo íntimo y manifestó su felicidad por repetir la experiencia. Mientras tanto, la delegación albiceleste ya está en Kansas y realizó su primer entrenamiento bajo la conducción de Lionel Scaloni. Paralelamente, surgió un episodio personal relacionado con su exesposa, quien aseguró haber vendido una réplica de su medalla de campeón y una camiseta con dedicatoria.

El futbolista de Bayer Leverkusen , Exequiel Palacios , realiza una emotiva despedida con su familia antes de viajar con la selección argentina al Mundial . Previo a partir hacia Kansas City, donde la albiceleste concentrará en Estados Unidos, el mediocampista se mostró agradecido por la citación y reconoció la importancia de su círculo íntimo en su carrera.

En un video viralizado en redes, Palacios brindó un discurso durante un brindis familiar, rodeado de sus seres queridos, y expresó: "Saben, los que están acá, que son muy importantes para mí. Los quiero mucho. Estoy muy feliz de estar otra vez en el Mundial. Uno no cae hasta que está ahí, viviéndolo.

Espero que salga todo bien y pueda tener un buen torneo". Tras sus palabras, todos alzaron sus copas y lo aplaudieron. La delegación argentina partió el fin de semana hacia territorio estadounidense. El domingo, el defensor Nicolás Otamendi compartió una fotografía dentro del avión que transportó al plantel, en la que se observa a Palacios junto a otros referentes como Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada.

Ese mismo día por la noche, el equipo realizó su primer entrenamiento en Kansas, enfocado en gimnasia y exigencia física bajo la dirección de Lionel Scaloni. Palacios, campeón del mundo en Qatar 2022, llega a su segunda Copa del Mundo con la confianza de haber participado en tres partidos del triunfo anterior, acumulando 47 minutos. Aunque en esa edición no fue titular, ahora busca un rol más protagónico.

Por otro lado, el mediocampista de 25 años dio señales de tranquilidad tras superar unas molestias físicas que lo aquejaban la semana previa. En otro orden, un episodio separado involucra a Yésica Frías, exesposa de Palacios, quien declaró en redes sociales que vendió la medalla de campeón del mundo del jugador para recaudar fondos y terminar de pagar su casa en Tigre, Buenos Aires. También afirmó haber comercializado una camiseta de la selección argentina.

Este anuncio generó repercusión y controversia, motivando a Frías a matizar sus declaraciones días después. Aclaró que no vendió la medalla original, sino una réplica, aunque sí confirmó la venta de la camiseta, que según ella era un regalo con dedicatoria del futbolista.

"Las cosas de él, las tiene él. Lo que yo tengo son regalos que me hizo a mí como la camiseta que vendí ayer con la dedicatoria de él. Mi intención es terminar de pagar el departamento y no tener un recuerdo de él", expresó. La polémica pone de relieve aspectos personales del círculo cercano del jugador mientras él se enfoca en la preparación para el máximo torneo de selecciones





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