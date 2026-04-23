La Economía Argentina Muestra Signos de Debilidad a Inicio de Año

El INDEC reporta una caída en la actividad económica en febrero, con sectores como la industria y el comercio en retroceso, mientras que la agricultura y la minería muestran un desempeño positivo. El gobierno busca impulsar el crecimiento a través de la expansión del crédito y la reducción de tasas, pero enfrenta desafíos como el alto endeudamiento y la morosidad.

El inicio del año ha confirmado que la actividad económica argentina aún no logra estabilizarse, mostrando un desempeño dispar entre los diferentes sectores. Los datos del INDEC revelan una caída del 2,1% interanual en febrero y un desplome del 2,6% frente a enero, ajustado por estacionalidad, interrumpiendo una leve mejoría previa.

Sectores ligados a los recursos naturales, como la minería (9,9%) y la agricultura (8,4%), impulsaron el crecimiento, mientras que el consumo interno y la producción industrial continuaron en declive. La industria manufacturera se contrajo un 8,7% y el comercio un 7%, contribuyendo significativamente a la baja general. De los 15 sectores medidos por el INDEC, ocho mostraron aumentos y siete disminuciones, lo que evidencia una economía dual.

Según la consultora ACM, más del 67% del crecimiento positivo se explica por la agricultura, la explotación de minas y canteras, y la pesca (un sector volátil), mientras que las ramas más orientadas al mercado interno siguen rezagadas. La Fundación FIEL anticipó que la actividad industrial interrumpió su caída en marzo, con un aumento marginal del 0,6%, pero acumuló una contracción del 2,3% en el primer trimestre, encadenando tres trimestres consecutivos de retroceso.

La producción, ajustada por estacionalidad, cayó un 1,6% mensual, revirtiendo el nivel de actividad a noviembre y retrasando la recuperación. El informe de FIEL destaca que la caída afecta a cerca del 60% de los sectores industriales, especialmente los de bienes durables (15%) y de capital (7,4%). El equipo económico del gobierno busca generar condiciones para el crecimiento, con Luis Caputo a la cabeza.

Si bien reconocen las limitaciones impuestas por el ajuste fiscal y la ralentización de la desinflación, se están implementando medidas para impulsar la actividad, como la reducción gradual de las tasas de interés y la expansión del crédito, enfocándose en el consumo. El Banco Nación y otras entidades oficiales han lanzado líneas de financiamiento para compras y refacciones de viviendas, con el objetivo de sostener la demanda interna.

La estrategia oficial apuesta a que el crédito sirva como puente hasta que lleguen las inversiones más estructurales. Sin embargo, el panorama actual se complica por los altos niveles de endeudamiento y morosidad de las familias. Un informe de SIISA indica que el 12% del crédito en Argentina está en mora en lo que va de 2026. En una reciente presentación en el Atlantic Council, Caputo y Santiago Bausili expusieron su visión a mediano plazo.

Caputo enfatizó que el crecimiento no provendrá de un repunte del consumo, sino de la reducción de los costos argentinos y la canalización del ahorro hacia la inversión, priorizando sectores como energía, minería, agricultura y servicios basados en el conocimiento. Bausili, por su parte, subrayó que la estabilidad macroeconómica –con menor volatilidad, tasas en descenso pero una política monetaria firme y un tipo de cambio resistente– es esencial para atraer inversiones y generar un nuevo ciclo de expansión.

El FMI ha revisado a la baja su proyección de crecimiento para este año, de 4% a 3,5%, debido a la guerra y al comportamiento irregular del fin de 2025. El economista Martín Rapetti, de Equilibra, señala que la actividad se mantiene débil en la mayoría de los sectores, excepto en agricultura, minería y energía, en un contexto de restricciones financieras crecientes.

Rapetti destacó que el PBI per cápita se encuentra un 7% por debajo del nivel de 2011, lo que refleja un deterioro a largo plazo. El empleo formal también muestra una tendencia a la baja, con una pérdida de aproximadamente 200.000 puestos en el sector privado





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Economía Argentina INDEC Actividad Económica Inflación Crédito Inversión PIB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alerta meteorológica por tormentas y lluvias en varias provincias de ArgentinaEl Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas y lluvias intensas en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. Se esperan precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de viento. CABA estará inestable con lluvias pero sin alertas.

Read more »

Dólar hoy en Argentina: cotizaciones del martes y el impacto económico por la falta de infraestructuraEl dólar oficial opera a 1.400 pesos y el blue a 1.410 pesos, mientras la Cámara de la Construcción advierte por pérdidas millonarias debido a la desinversión en infraestructura.

Read more »

¿Milei cambiará la economía argentina o la economía argentina lo cambiará a Milei?Las noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

“CULDESAC -bordear un cuerpo-” en UGallery: la muestra que viajó de La Rioja a Buenos AiresTres artistas, un pueblo con una sola calle y una muestra que reinterpreta el territorio bajo distintas miradas. Puede visitarse, con entrada libre y gratuita, hasta principios de junio.

Read more »

Signos del Zodíaco con Mejor Progreso Económico en AbrilSegún las tendencias astrales, Géminis, Virgo y Acuario son los signos que podrían recibir buenas noticias económicas durante abril, con oportunidades inesperadas, recompensas por esfuerzo y cambios positivos.

Read more »

El Mercado Inmobiliario Argentino Muestra Signos de Recuperación en MarzoTras un inicio de año débil, el mercado inmobiliario en Argentina experimentó un repunte significativo en marzo, impulsado por la estabilidad macroeconómica y la demanda contenida. Se registraron más de 16.000 operaciones en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Read more »