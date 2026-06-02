La dueña del Ford Ka cuenta detalles del encuentro con el sospechoso

La dueña del Ford Ka, Soledad, contó detalles del encuentro que ocurrió después de que el sospechoso, Claudio Barrelier, haya enterrado a la adolescente de 14 años, Agostina Vega, en Ampliación Ferreyra. La mujer habló por primera vez y abordó varios temas en su casa de barrio Yofre.

Soledad , la dueña del Ford Ka , contó detalles del encuentro que ocurrió después de que el sospechoso, Claudio Barrelier , haya enterrado a la adolescente de 14 años, Agostina Vega , en Ampliación Ferreyra .

La mujer habló por primera vez y abordó varios temas en su casa de barrio Yofre. Barrelier había ido hasta ahí más temprano para pedirle su auto, lo usó para trasladar los restos de la víctima hasta Ampliación Ferreyra y regresó para quedarse a pasar el día. Soledad recordó que el hombre se sentó en la cama y volvió a decirle que tenía que llevar ropa a un familiar.

Luego, salieron a comprar materiales porque albañiles iban a trabajar en su casa. Fue entonces cuando Soledad se dio cuenta de que todo lo que él le contaba parecía verdad. La firmeza con la que hablaba él parecía que estaba diciendo la verdad. Barrelier permanece detenido mientras se analizan las pruebas.

La investigación reveló que Agostina Vega había denunciado a su padre el año pasado debido a un motivo contundente. El momento en que Barrelier entró al descampado en donde se encontraron los restos de Agostina es un tema que sigue siendo un misterio. La policía sigue investigando y no se han encontrado pruebas concluyentes que incriminen a Barrelier. La comunidad sigue con preocupación y esperanza de que se encuentren las respuestas a esta tragedia





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