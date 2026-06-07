La declaración jurada del jefe de Gabinete todavía no fue alumbrada, aunque se aseguró que en la semana terminada saldría a la luz. Algunas voces del oficialismo renovaron las esperanzas de que el acto se consume finalmente.

La documentación del jefe de Gabinete ya entra en el terreno temporal del Mundial ; hay ministros que tienen listos sus papeles, pero lo esperan para no dejarlo en offside.

La declaración jurada del jefe de Gabinete todavía no fue alumbrada, aunque se aseguró que en la semana terminada saldría a la luz. Algunas voces del oficialismo renovaron las esperanzas de que el acto se consume finalmente. El plazo es hasta el 31 de julio, y cada uno de los ministros puede presentar la declaración jurada cuando quiera antes de esa fecha.

La nueva ilusión para la Selección, que irá por su cuarta estrella, coincidirá con la primera vez que públicamente, a través de este documento, el jefe de Gabinete supuestamente solventó sus viajes y su incremento patrimonial desde que es funcionario público. La Copa del Mundo sería un aliciente para dispersar las tensiones sobre su figura, con una fuerte caída en su imagen que también impactó en las percepciones sobre Milei y toda la gestión libertaria.

Confirmó que la esposa de Adorni viajó a Estados Unidos en el avión oficial. Al día siguiente, Carlos Pagni reveló el vuelo del jefe de Gabinete y su familia en un avión privado a Punta del Este, por el feriado del carnaval. La investigación por la travesía ya fue desestimada como delito por la Justicia.

No así el periplo a Punta del Este, investigado como presuntas dádivas, ya que las facturas del viaje están a nombre de su productora, que fue contratada por la TV Pública, que funciona bajo la órbita del funcionario. Esas revelaciones, más la falta de un explicación del jefe de Gabinete, iniciaron derrotero de problemas para el funcionario, que siempre fue muy cuidadoso con su imagen pública.

En las distintas tribus oficialistas tienen presente que el jefe de Gabinete adeuda la declaración jurada, pero todos buscan despegarse del trámite.

'Yo no participo', 'no atiendo ese tema', son frases que se repiten en el día a día de la Casa Rosada. La estrategia se la endilgan al propio Adorni y a sus abogados y contadores. Los dimes y diretes son tales que por estas horas en una de las oficinas libertarias circuló que el trámite de Adorni con el que pensaban justificar una parte de su patrimonio no cerraba.

De momento, se espera que incluya 'Pueden aparecer más jubiladas', decía una voz del Gobierno buscando apelar al humor y también con una referencia a las prestamistas ya conocidas del jefe de Gabinete. Sin embargo, el consenso generalizado entre las fuentes oficialistas es que con una 'buena declaración jurada' que intente abarcar los gastos ya probados en sede judicial el funcionario podrá presentar sus declaraciones juradas el mismo día que el jefe de Gabinete, para así amortiguar el impacto de la tan esperada documentación.

Incluso, hay funcionarios que ya tienen lista su documentación pero que aguardan que Adorni haga público su trámite. A lo largo de estas semanas, voces oficiales se encargaron de precisar que no había fecha exacta para la presentación. Después, que 'no faltaba mucho'. Tras bambalinas, se barajó que Adorni esperaba a que pasaran todos los testigos y las últimas diligencias judiciales para ver qué monto debería justificar.

Los fondos para la campaña de Cristina. El procurador Casal reclamó anular la absolución de Julio de Vido por la valija con US$ 800.000 de Antonini Wilson. Tras ser internado de urgencia, Lázaro Báez regresó a su celda en Ezeiza y recibió la visita del juez Costabel. El contacto entre Kicillof y Máximo Kirchner, la negativa de Milito y la incomodidad del Gobierno, en el adiós a Solari





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