La discusión sobre la cebolla en la tortilla de papas y la clave para una tortilla equilibrada

La tortilla de papas es uno de los grandes clásicos de la cocina española y, a pesar de su simpleza, existen diversas versiones. En este sentido, la discusión más conocida gira en torno a la cebolla y a si realmente debe formar parte de la receta. Mientras algunos prefieren respetar la versión más tradicional sin este ingrediente, otros consideran que su incorporación mejora el sabor y la textura. Por su parte, distintos chefs dieron su mirada sobre cómo lograr una tortilla realmente equilibrada. Uno de ellos es el español Nino Redruello, quien compartió su forma de prepararla junto con un consejo que, aunque sencillo, puede cambiar por completamente el resultado final.

La tortilla de papas es uno de los grandes clásicos de la cocina española y, a pesar de su simpleza, existen diversas versiones. En este sentido, la discusión más conocida gira en torno a la cebolla y a si realmente debe formar parte de la receta.

Mientras algunos prefieren respetar la versión más tradicional sin este ingrediente, otros consideran que su incorporación mejora el sabor y la textura. Por su parte, distintos chefs dieron su mirada sobre cómo lograr una tortilla realmente equilibrada. Uno de ellos es el español Nino Redruello, quien compartió su forma de prepararla junto con un consejo que, aunque sencillo, puede cambiar por completamente el resultado final





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