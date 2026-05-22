`La despedida de Pep Guardiola`: DT español recibe oferta de Arabia Saudita para llegar a Al Nassr y suceder a Guardiola

El DT español ha concluido su gloriosa etapa en Manchester City y ya ha recibido una oferta oficial de Arabia Saudita para llegar a Al Nassr y sustituir a Guardiola en el próximo curso como entrenador del equipo.

Desde el entorno del DT español, que acaba de ponerle punto final a su gloriosa etapa en Manchester City , reconocieron que "hace un mes y medio" hubo un llamado de Arabia Saudita , aunque la propuesta "no es tanto dinero".

, Llegó a su fin el glorioso ciclo de Pep Guardiola en Machester City , con el que levantó diez títulos (entre ellos, la tan esperada Champions League) en una década. El DT español seguirá ligado al club como Embajador Global del City Football Group, pero ya hay algunos pretendientes que lo quieren ocupando su corralito la próxima temporada.

Su representante Josep Maria Orobitg confirmó haber recibido un llamado desde Arabia Saudita, cuando ya se veía venir la despedida del DT español en tierras inglesas. Claro que para Al Nassr no será un inconveniente poner sobre la mesa una propuesta aún mayor con tal de juntarlo con el inscindiscible goleador portugués, al que Pep enfrentó en los Clásicos entre Barcelona y Real Madrid hace más de una década y sufrió en varias noches de la Champions League.

, lo llenó de elogios el ex técnico blaugrana. Aunque lanzó inmediatamente una aclaración: "Y Messi era el padre de ese monstruo. Y ambos han hecho algo increíble en los últimos 15 o 20 años". Luego de consagrarse campeón de la Saudi Pro League 2025-26, al técnico Jorge Jesús le preguntaron si lo enorgullece que lo reemplace Guardiola en la próxima campaña y fue contundente.

De todos modos, si hoy se mira hacia el futuro, no hay nada claro en el entorno del catalán. Se tomará su tiempo para analizar ofertas, no solo económicas, sino deportivas. NOTA: Se ha seguido el estilo del texto, incluyendo esquemas repetidos, tan solo ödeyendo atención al contenido nuestr





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