La desinformación ataca la identidad visual de los medios argentinos: una asimetría en la lucha contra las fake news

Análisis de la proliferación de fake news que imitan la identidad visual de los medios de comunicación en Argentina, y la asimetría en las medidas tomadas por las plataformas digitales para combatirlas. Se explora el impacto de estas prácticas en la credibilidad de los medios y la necesidad de una mayor trazabilidad del contenido original.

En el panorama digital argentino, la identidad visual de los medios de comunicación se ha convertido en un blanco predilecto para la desinformación . Se observa una proliferación de “placas” y clips que imitan cuidadosamente las tipografías, colores y rótulos distintivos de los canales de noticias, con el propósito de difundir mensajes falsos y engañosos.

Paralelamente, las plataformas digitales están implementando con creciente firmeza medidas como el downranking, el etiquetado o incluso sanciones contra las publicaciones de los medios de comunicación que reciben calificaciones negativas, como “falso” o “parcialmente falso”. Esta asimetría, lejos de ser una simple percepción, es una realidad palpable en el ecosistema digital. Las normas privadas de estas plataformas, si bien permiten sancionar la manipulación y la suplantación de identidad, a menudo no logran un enforcement efectivo y proporcional contra los usuarios que se dedican a la creación de fakes. La imitación de la estética de un medio en particular, como TN, excede el ámbito de un caso aislado. En 2024 y 2025, circularon diversas piezas que atribuían al canal titulares y citas que nunca fueron emitidas ni creadas por el medio. Estas manipulaciones se basan en una mecánica común: la captura de pantalla con el logotipo, los rótulos y las tipografías similares a las del medio, combinadas con frases diseñadas para provocar reacciones emocionales. El resultado es que los usuarios, confiando en la identidad visual del medio, comparten el contenido sin verificar su veracidad, contribuyendo así a la difusión de información falsa.\Estas prácticas no se limitan a la creación de imágenes fraudulentas. También se han detectado videos recortados y reempaquetados en formato similar al televisivo, incluso combinados con recursos de Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de que parezcan piezas informativas legítimas emitidas por un canal de televisión. Esta difusa frontera entre lo real y lo falsificado alimenta una economía de la atención que privilegia la viralidad sobre la verificación de la información. Las cuatro plataformas digitales más importantes cuentan con normas establecidas que tipifican estos abusos. No obstante, el debate sobre la coherencia entre las reglas y su aplicación práctica en el día a día de las redes sociales persiste. La pregunta fundamental que surge es: ¿Por qué existe una doble vara, con una mano dura para los medios de comunicación, por un lado, y una aparente tolerancia hacia las cuentas anónimas, por el otro? Un portal de noticias identificado, con un dominio y presencia oficial, deja huellas claras que facilitan la acción de los sistemas de enforcement. Una sola pieza calificada como falsa impacta negativamente en la reputación del dominio, en su tasa de recomendación y, consecuentemente, en su monetización. Por el contrario, las cuentas apócrifas y desechables operan con un bajo costo de reposición y una alta capacidad de replicación: si una cuenta es suspendida, rápidamente surge otra, incluso con la misma identidad visual. Esta asimetría de riesgo incentiva los ataques contra marcas legítimas y desmotiva la producción original, precisamente lo contrario de lo que se necesita para una conversación pública sana y veraz. Las políticas de Meta, por ejemplo, explican que las penalizaciones pueden extenderse a “páginas, grupos o sitios web” que reeditan contenido verificado, afectando directamente a los medios de comunicación que tienen una marca y un dominio. A esto se suma un cambio regulatorio en curso: cuando las plataformas reemplazan la verificación profesional por mecanismos comunitarios, la señal de “verdad” o “falsedad” puede volverse más inestable, lo que deja a los medios más expuestos a fluctuaciones y posibles ataques coordinados, mientras que los creadores de fakes aprovechan las lagunas, los ritmos de revisión y la opacidad algorítmica.\Existen dos vías principales para combatir esta problemática. La primera consiste en utilizar las reglas privadas de las propias redes sociales. Plataformas como X, YouTube y TikTok consideran la suplantación de identidad como una infracción; los informes por impersonación admiten documentación de marca y pruebas de confusión. En el caso de videos reempaquetados que simulan el formato informativo de un canal, la categoría de “prácticas engañosas”, junto con el componente de la marca, aumenta la probabilidad de que el contenido sea eliminado. En Meta, además, existe la posibilidad de apelar las calificaciones de los verificadores de hechos y las restricciones derivadas. Sin embargo, las respuestas no siempre llegan a tiempo para contrarrestar el ciclo viral. La segunda vía es acelerar la trazabilidad del contenido original. La adopción de sistemas de procedencia, como marcas de agua verificables, metadatos estandarizados y certificados de “content credentials”, dificulta el reempaque sin dejar rastro y permite, cuando un fake gana tracción, mostrar públicamente qué pieza fue creada por el medio y cuál es una falsificación. Este estándar se está debatiendo cada vez más en las discusiones sobre la integridad del contenido en las plataformas. El problema central no es un “sesgo contra TN” en la manipulación de su contenido. Se trata de una falla estructural: las plataformas enfrentan incentivos para sancionar a los actores identificables, mientras que el costo de perseguir las redes de cuentas apócrifas es elevado y poco visible. La ética de la moderación requiere simetría: si un portal recibe una etiqueta por un dato incorrecto, una cuenta que usurpa su marca para fabricar una mentira debe enfrentar una sanción igual o mayor, con trazabilidad pública





