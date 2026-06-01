La desaparición misteriosa de Diego: un caso que sigue sin resolver

El caso Fernández Lima sigue siendo un misterio hasta la fecha. Un testigo compartió su versión de los hechos con la fiscalía en 2017, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre lo que ocurrió aquella noche.

Una de las desapariciones más enigmáticas de la historia criminal argentina fue la de Diego, un adolescente de 16 años que desapareció de manera misteriosa.

El caso Fernández Lima sigue siendo un misterio hasta la fecha. En 2017, un testigo compartió su versión de los hechos con la fiscalía, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre lo que ocurrió aquella noche. Según la versión del testigo, Diego fue a la casa de su compañero, donde se encontraba la joven que lo había invitado a dirigirse al baño.

Allí, el joven recibió un primer ataque y sufrió una fuerte hemorragia debido a una herida inicial que comprometió una arteria o vena importante. Después de esto, llegó otro agresor que completó el horror. La estrategia detrás del crimen habría consistido en atraer a Diego a la casa del compañero de la joven, donde lo habrían esperado para cometer el delito. El testigo recordó que la joven habría invitado a Diego a dirigirse al baño, donde lo habrían atacado.

La versión del testigo es que Diego fue a la casa de su compañero, donde se encontraba la joven que lo había invitado a dirigirse al baño. Allí, el joven recibió un primer ataque y sufrió una fuerte hemorragia debido a una herida inicial que comprometió una arteria o vena importante. Después de esto, llegó otro agresor que completó el horror.

La estrategia detrás del crimen habría consistido en atraer a Diego a la casa del compañero de la joven, donde lo habrían esperado para cometer el delito. El testigo recordó que la joven habría invitado a Diego a dirigirse al baño, donde lo habrían atacado. El caso Fernández Lima sigue siendo un misterio hasta la fecha. La investigación sigue abierta y no se han encontrado pruebas concluyentes sobre lo que realmente ocurrió aquella noche.

La comunidad sigue buscando respuestas y justicia para la familia de Diego





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