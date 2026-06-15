La demanda de dólares se sostiene por factores estacionales y el efecto Mundial

El mercado cambiario argentino muestra una demanda persistente de dólares por parte del sector privado, impulsada por el pago del medio aguinaldo, las vacaciones de invierno y la proximidad del Mundial de fútbol, además de una percepción de atraso cambiario y menores tasas en pesos.

La compra de dólar es por parte del sector privado continúa siendo un factor destacado en el mercado cambiario argentino. Durante la jornada del jueves, pese a que el tipo de cambio mostró una momentánea cesión en las primeras horas en un contexto de gran optimismo para los activos nacionales, rápidamente regresó la presión compradora y el dólar terminó sin variaciones significativas respecto al cierreprevio.

Si bien la intensidad de la demanda no alcanza los niveles registrados la semana anterior, persiste un comportamiento volátil y una clara prevalencia de la demanda sobre la oferta. Este dinamismo se explica por múltiples factores. En el lado de la oferta, los agroexportadores han reducido sus liquidaciones de divisas debido a problemas climáticos que afectan la cosecha y las exportaciones.

En cambio, del lado de la demanda, tanto los grandes inversores como los ahorristas minoristas han incrementado su interés por adquirir dólares, lo que constituye un componente persistente en la formación de precios. El operador cambiario Gustavo Quintana señala que las compras minoristas han sido un elemento clave para sostener el repunte del tipo de cambio en el mercado oficial en los últimos días.

Vincula este comportamiento con la proximidad del Mundial de fútbol, que genera una "demanda ocasional" de divisas para viajes y gastos vinculados al evento, sumándose a las compras habituales de principios de mes relacionadas con pagos de tarjetas de crédito y atesoramiento. Por su parte, Damián Di Pace de Focus Market identifica un pico estacional en la demanda minorista motivado por dos razones principales: la planificación y pago de vacaciones de invierno asociadas al receso escolar, y, más adelante, el cobro del medio aguinaldo, cuyo segundo destino más frecuente, después de deudas y gastos corrientes, son precisamente los viajes y el turismo.

Según Di Pace, esto produce una presión transitoria y concentrada en la demanda de dólares y servicios turísticos, especialmente en la primera quincena posterior al pago del aguinaldo. Advierte que este fenómeno no necesariamente refleja un cambio de tendencia macroeconómica estructural, sino un efecto cíclico que podría amplificarse si coexiste con expectativas de depreciación o rumores de restricciones cambiarias, algo que no se observa en el momento actual.

El economista Gustavo Ber añade que la mayor demanda de dólares por parte de empresas y ahorristas también se explica por la percepción de que el tipo de cambio oficial permanece atrasado en términos reales, pese a los ajustes recientes, y por la reducción de los incentivos para mantener pesos dados los recortes en las tasas de interés. Paralelamente, el sector de agencias de viajes ha detectado dos oleadas de demanda de pasajes y servicios turísticos.

La primera ocurrió cuando se definieron los grupos y sedes del Mundial, y la segunda se manifiesta ahora, en los días previos al inicio del torneo, cuando los viajeros definen sus planes finales. Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, describe números extraordinarios en búsquedas y reservas, con partidos específicos que disparan el interés de forma inmediata y una fuerte movilización de argentinos para seguir a la Selección.

Aunque el Mundial explica parte de la demanda actual, el entusiasmo se mantiene y se perciben señales similares de reactivación en el mercado de viajes, evidenciando que el fanatismo por el fútbol trasciende lo deportivo y actúa como un motor del gasto en divisas





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