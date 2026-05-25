La curva a tasa fija en pesos se mantiene plana, pero el mercado procede con cautela

La curva a tasa fija en pesos se mantiene plana, con rendimientos que no superan el 2,1% mensual. El mercado ve este comportamiento como una señal positiva sobre el futuro de la inflación hacia los próximos meses.

, El mercado opera con tasas efectivas mensuales (TEMs) centradas en torno a 1,7% a 2,1% en los distintos tramos de la curva. La curva de tasa fija plana refleja que el mercado espera una desinflación gradual.

Sin embargo, hay variaciones en el tramo largo dependiendo de la combinación de tasas y tipo de cambio.





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