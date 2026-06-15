La cueva de sal más grande del mundo: una formación geológica única en Medio Oriente

Malham, considerada la Sus galerías, pasadizos y cámaras fueron moldeados durante miles de años por la acción del agua. A diferencia de las cuevas tradicionales, tiene un paisaje muy diferente. Además de su importancia científica, Malham se ubica en una región cargada de historia y simbolismo, lo que añade un atractivo cultural y religioso a un sitio que ya resulta fascinante por sus características naturales.

Esta es la cueva de sal más grande del mundo : tiene estalactitas saladas e historias que aparecen en la Biblia. Posee laberintos y túneles de hasta 10 kilómetros de extensión y es una de las formaciones geológicas más singulares de Medio Oriente .

Cerca de las aguas del mar Muerto, esconde una caverna que sorprende incluso a los especialistas. Sus galerías, pasadizos y cámaras fueron moldeados durante miles de años por la acción del agua. A diferencia de las cuevas tradicionales, tiene un paisaje muy diferente.

Además de su importancia científica, Malham se ubica en una región cargada de historia y simbolismo, lo que añade un atractivo cultural y religioso a un sitio que ya resulta fascinante por sus características naturales





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