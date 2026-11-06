La Crisis Económica y Geopolítica de Trump Impacta en los Pueblos de Abya Yala

Analista Jana explora cómo la inflación, los aranceles y las guerras de Trump afectan a EE. UU. y América Latina, destacando el cambio de voto latino.

Para las comunidades de los pueblos de Abya Yala, resulta imperativo profundizar el análisis sobre los eventos que se desarrollan en Estados Unidos, a la luz del reciente resultado electoral. La pregunta fundamental que surge es cómo esta nueva dinámica incidirá en la población local y en las políticas que se implementen en la región. Los observadores coinciden en que los resultados no pueden entenderse aislados del contexto económico global.

Desilusión Económica y Poder de Compra

Lo que se observó el martes, es que la clase obrera norteamericana está más preocupada con su bolsillo, con su poder de compra y con la necesidad de pagar el alquiler, la comida y la gasolina. Esta preocupación es aguda en el contexto de un país que casi no tiene transporte público, salvo en dos o tres ciudades grandes. Los electores priorizaron la seguridad financiera básica por encima de las guerras ideológicas.

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La cruzada que Trump empezó desde el primer día de su segunda presidencia contra lo que llaman la agenda woke, incluyendo políticas contra la homofobia, la transfobia, el racismo y el sexismo, perdió terreno frente a las urgencias materiales. Trump se lo eligió en 2024 hablando de economía, prometiéndose una mejora inmediata en las condiciones de vida de los trabajadores más vulnerables.

Por más que los indicadores económicos no estaban tan mal en ese momento, con desempleo bajo e inflación no tan alta, utilizó una memoria colectiva de años atrás. Se recordó el gobierno Biden, cuando la inflación era muy alta y generaba angustia social. Esta narrativa histórica fue instrumental para ganar la adhesión popular en un momento de incertidumbre económica relativa.

Fracaso de las Promesas y Costo de Vida

¿Qué ha pasado desde esa elección? Que no ha podido cumplir su promesa de hacer las cosas más accesibles en términos de precios para la clase trabajadora. En gran parte es por la guerra sin sentido que emprendió contra Irán, que incidió directamente en el precio de la gasolina y en la comida de la canasta básica. Se trató de una decisión absurda que afectó el bolsillo de todos.

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El país que tiene la mayor cantidad de billonarios y trillonarios, tiene trabajadores y trabajadoras con dos o tres empleos, para poder acceder a un techo y a una comida en la mesa. Cuando hay problemas del costo de vida, hay dos cosas que abordar: la inflación y los salarios. La disconnect entre la riqueza extrema y la pobreza laboral es visible y palpable.

Su plan económico basado en gran parte en la cuestión de los aranceles, fracasó totalmente en bajar los costos para los norteamericanos. No terminó generando empleo en el sector industrial como se prometió. Además de colocar aranceles en otros países, tienes que tener una política industrial interna para promover la creación de esos empleos, y él simplemente no lo hizo. La falta de intervención estatal fue clave en este fracaso.

Injerencia Geopolítica y Guerra Híbrida

Además de ese costo interno, afectó su imagen la guerra de Irán, las guerras contra Venezuela y contra Cuba. También se intensificaron las guerras híbridas contra casi todos los países de América Latina, a través de la injerencia electoral y la presencia de tropas. Agentes de la DEA operaron en países como Ecuador, México y Paraguay, generando tensión regional.

El apoyo a Israel contra el pueblo palestino también marcó su agenda exterior. Tienes las guerras externas y las guerras internas contra la población lgbt, principalmente contra la población trans, y contra los migrantes. Estas estrategias dividieron a la sociedad y alienaron a sectores clave que antes consideraban su base de apoyo potencial.

Como nosotros imaginamos, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras norteamericanas no son fascistas, no son xenófobas ni transfóbicas. Estaban queriendo un cambio por razones principalmente económicas. Cuando Trump no logró cumplir con eso, cambiaron muy fácilmente su conducta electoral. La lealtad ideológica resultó ser débil frente a la necesidad económica.

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El Giro Electoral del Voto Latino

Hay una cierta narrativa de que ahora está todo muy polarizado y que las personas tienen fidelidad partidaria que no van a cambiar. Eso explotó. Sí hay polarización, y la población tiene que escoger una. Lo que vimos fue un cambio expresivo en todos los grupos poblacionales, negros y blancos. La solidaridad electoral se rompió.

La gran sorpresa que solidificó la victoria en Texas, en Nuevo México y en California, fueron los latinos. Entre los hombres latinos que votaron por Trump en el 2024 mayoritariamente, el 29 por ciento cambió ahora su voto para el partido demócrata. Este dato numérico es crítico para entender la nueva realidad política.

Esto también sucedió con las mujeres latinas de todas las edades, y con los jóvenes. Hay un mito de que los jóvenes son conservadores, porque les gusta Milei por ejemplo. Sin embargo, tanto la victoria de Lula como el derrumbe de Trump fueron impulsadas por jóvenes. La movilización juvenil fue decisiva.

Campaña Socialista y Desmitificación Política

De los jóvenes blancos que votaron por Trump en 2024, un 20% cambió su voto. Esta cifra refleja la insatisfacción generalizada con la gestión económica. La campaña electoral mostró grietas significativas en la base republicana. Jana desmiente muchos de los análisis políticos desde el triunfo de Lula. Aclara las diferencias existentes entre los propios demócratas.

Estamos tratando de ver cuánta votación fue para los candidatos demócratas conservadores y cuánta para los socialistas. Nosotros, siendo candidatos socialistas, que usamos la línea del Partido Demócrata para disputar elecciones, tenemos que luchar dos veces. Debemos enfrentar al propio Partido Demócrata y a los republicanos en las elecciones generales.

Lo hacemos sin recursos económicos de ningún tipo, salvo nuestras propias donaciones. Utilizamos el poder popular y los ejércitos de voluntarios para hacer frente a las máquinas políticas establecidas. Este esfuerzo grassroots representa una alternativa real en un sistema político percibido como colapsado para la clase trabajadora.