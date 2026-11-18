Las fuertes precipitaciones en el sur de Brasil y el noreste de Argentina provocan la evacuación de nueve ciudades. La creciente del Paraná y Uruguay deja afectados a miles de personas.

El fenómeno climático causado por intensas lluvias está elevando los niveles de los ríos Paraná y Uruguay por encima de la media normal, extendiendo este impacto hidrológico hasta el mes de marzo en el sur de Brasil. En respuesta a la emergencia, las autoridades argentinas han declarado estado de alerta naranja en varias provincias del noreste, mientras que en Brasil se anticipan precipitaciones récord. La situación ha obligado a iniciar procesos de evacuación masiva en múltiples localidades, dejando a miles de habitantes en situación de vulnerabilidad y desplazamiento forzado.

Evolución hidrológica de los ríos Paraná y Uruguay

El informe técnico del organismo meteorológico confirma que las condiciones climáticas están impactando directamente en las zonas de nacientes y medias de los ríos Paraná y Uruguay. Este escenario se alinea con los registros observados en el río Iguazú, un afluente clave del sistema del Paraná, que ya muestra un aumento significativo en su tramo superior como consecuencia de las fuertes lluvias caídas en territorio brasileño. Este incremento en las cuencas altas está provocando un efecto dominó aguas abajo, elevando los niveles de agua en las regiones que actualmente enfrentan la emergencia.

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De manera paralela, los parámetros medidos en el río Uruguay en su tramo superior, específicamente entre las localidades de El Soberbio y San Javier, han comenzado a registrar un incremento en el caudal. Esta tendencia revierte la estabilidad o el decrecimiento que el cuerpo de agua mantenía desde el pico registrado en octubre. El desplazamiento de la masa de agua hacia abajo indica que la crecida avanza rápidamente, poniendo en riesgo las zonas bajas de las ciudades ribereñas que dependen de estos cursos fluviales para su actividad diaria y económica.

Localidades en evacuación y zonas de alerta

En Argentina, la emergencia se ha materializado con la declaración de nueve ciudades en proceso de evacuación total. Las localidades que se encuentran en situación de alerta crítica incluyen Barranqueras en la provincia del Chaco, Bella Vista en Corrientes, Victoria en Entre Ríos y San Lorenzo en Santa Fe. Estas medidas de protección civil se toman ante la previsión de que el agua supere los límites de seguridad establecidos para las infraestructuras urbanas y las viviendas situadas en las márgenes.

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Simultáneamente, el pico de la creciente continúa avanzando aguas abajo y registra incrementos notables en el delta del Paraná. Zonas sensibles como Martín García, Tigre, Dique San Juan, San Fernando, San Isidro y Olivos están siendo monitoreadas de cerca. Aunque en el momento actual estos puntos no han superado las marcas de alerta o evacuación, la proximidad del frente de agua exige una vigilancia constante por parte de las autoridades locales y nacionales para prevenir desbordamientos súbitos.

Impacto social y respuesta de las autoridades locales

El impacto humanitario de la creciente deja a miles de pobladores afectados a lo largo de toda la cuenca fluvial. En la provincia de Entre Ríos, la situación es particularmente delicada, donde la cifra total que suma evacuados, autoevacuados e aislados que permanecen en sus viviendas anegadas es significativa. Ante este escenario, el gobernador Rogelio Frigerio ha mantenido un encuentro de coordinación urgente con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, para evaluar y ajustar las medidas de asistencia necesarias para atender a la población desplazada.

En la ciudad de Santa Fe, el río Paraná presenta un nivel superior al umbral de evacuación registrado junto al puente colgante. Esta subida está provocada por la crecida combinada del río principal y del riacho Santa Fe. Para brindar atención a las familias afectadas, el Municipio ha puesto en marcha dos centros de asistencia inmediata y está preparando un tercer centro en una zona alta, asegurando refugio seguro y provisions básicas para los damnificados.

Adicionalmente, según indicó el intendente Juan Pablo Poletti, unas 28 familias permanecen en el paraje Vuelta del Paraguayo, recibiendo asistencia directa del gobierno local. Estas familias están aisladas por las aguas altas y dependen exclusivamente de la intervención estatal para recibir alimentos y medicinas. La atención de estas comunidades rurales representa un desafío logístico adicional para los equipos de rescate y ayuda humanitaria en la región.

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Fondos públicos y perspectivas futuras

Para hacer frente a la emergencia y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, se ha destinado un tercio de los fondos de la Secretaría de Protección Civil específicamente a la compra de bienes de consumo. Este recurso financiero tiene como objetivo mitigar los efectos económicos de la crecida, proteger a la población vulnerable y preservar la infraestructura crítica de las zonas afectadas. Las autoridades continúan monitoreando la situación para anticipar posibles picos adicionales de agua en las próximas semanas.

La coordinación entre los gobiernos provinciales y nacionales es fundamental para gestionar los recursos y la logística de la ayuda. La situación en las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe sigue siendo dinámica, con la posibilidad de que nuevas zonas se declaren en alerta a medida que el agua avanza por la cuenca. La comunidad internacional y los organismos de cooperación están atentos a la evolución del desastre para ofrecer apoyo si fuera necesario en los próximos meses.