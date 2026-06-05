La cotización del dólar oficial y el paralelo en junio ha experimentado cambios significativos. El dólar paralelo cerró el quinto mes del año con una suba de $ 25 respecto de abril, alcanzando los $ 1405. La inflación sigue siendo un factor importante en la determinación de la cotización del dólar. El dólar paralelo ha acumulado compras por u$s 10.236 millones desde que arrancó el año. La cotización del dólar oficial ha sido influenciada por la acumulación de reservas.

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo ha experimentado cambios significativos. El dólar paralelo cerró el quinto mes del año con una suba de $ 25 respecto de abril, alcanzando los $ 1405.

En comparación con mayo, la divisa ya superó la suba acumulada de $ 25. A pesar de esto, la inflación sigue siendo un factor importante en la determinación de la cotización del dólar. En lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, la inflación en junio se ajustará al ritmo del último dato. Esto significa que la cotización del dólar oficial seguirá siendo influenciada por la inflación.

En cuanto al paralelo, cerró el quinto mes del año con una suba de $ 25 respecto de abril, alcanzando los $ 1405. Desde que arrancó el año, el paralelo ha acumulado compras por u$s 10.236 millones. La cotización del dólar oficial ha sido influenciada por la acumulación de reservas, y el dólar paralelo ha experimentado cambios significativos en su cotización.

La inflación sigue siendo un factor importante en la determinación de la cotización del dólar, y la cotización del dólar oficial seguirá siendo influenciada por la inflación. El dólar paralelo ha experimentado cambios significativos en su cotización, y la inflación sigue siendo un factor importante en la determinación de la cotización del dólar





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