La divisa oficial ha alcanzado su quinto mes consecutivo de aumento, con una suba de $25 respecto de abril. La inflación sigue siendo un tema de preocupación en la economía argentina.

La cotización del dólar oficial en Argentina sigue en alza, alcanzando su quinto mes consecutivo de aumento. El paralelo subió durante el lunes y cerró el mes de mayo con una suba de $25 respecto de abril, lo que lo ubica en $1405.

A pesar de que la divisa oficial ha ganado $15 el martes y $5 el lunes, sigue dentro de las bandas de fluctuación permitidas por el Banco Central. La inflación, que es un factor clave en la determinación de la cotización del dólar, sigue siendo un tema de preocupación en la economía argentina.

El Banco Central ha actualizado las bandas de fluctuación del dólar oficial al ritmo del último dato de inflación, lo que significa que la divisa oficial seguirá siendo ajustada según sea necesario para mantener la estabilidad económica. En cuanto a las compras de dólares, la cantidad acumulada en mayo fue de $10.117 millones, lo que refleja la demanda de la divisa en la economía argentina.

La cotización del dólar oficial se encuentra en $1458,30 para la compra y $1458,90 para la venta, lo que indica una tendencia de alza en la divisa. En cuanto a la inflación, el economista Buteler sostiene que el factor que más juega en contra de lograr un piso del 2% es la inflación misma, lo que refleja la complejidad de la situación económica en Argentina





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