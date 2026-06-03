La cotización del dólar en la City sigue siendo un tema de interés para los financieros, ya que se han producido cambios en el precio del billete verde.

La cotización del dólar en la City sigue siendo un tema de interés para los financieros, ya que se han producido cambios en el precio del billete verde.

Algunos operadores y exportadores ven esto como una pérdida de competitividad, pero otros ven oportunidades. La cuestión es qué está impulsando la cotización del dólar. Entre los motivos que se han mencionado, se encuentran la mayor demanda de divisas por parte de minoristas y la liquidación de exportaciones agrícolas. Esto puede llevar a una mayor demanda de pesos y, en consecuencia, a una suba en el precio del dólar.

Sin embargo, también se han mencionado otros factores, como la inflación y la política cambiaria del gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que hay dólares para todos los que quieren importar y que no hay arbitrariedad en las importaciones.

Sin embargo, algunas consultoras prevén que el mercado cambiario pueda volverse turbulento en el futuro. Es posible que se produzca una 'corrida cambiaria' similar a la del año pasado, pero también hay factores que podrían mitigar esta situación





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