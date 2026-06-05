La Corte Suprema de Argentina confirma la extradición de un magnate de armas y su esposa a Brasil

El máximo tribunal argentino habilitó la extradición de Diego Dirisio y Nardi Aranda, acusados en Brasil por tráfico internacional de armas, organización criminal y lavado de dinero. La decisión final compete ahora al Poder Ejecutivo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmó la extradición de Diego Dirisio y su esposa, Nardi Aranda, a Brasil , donde son requeridos por graves delitos de tráfico internacional de armas, organización criminal transnacional y lavado de dinero.

Ambos prófugos desde noviembre de 2023, luego de desaparecer de Asunción, Paraguay, donde residían, habían sido detenidos previamente por detectives de la Policía Federal Argentina en febrero de 2024. La decisión del máximo tribunal argentino, tras analizar recursos de las defensas que alegaban persecución judicial por motivos políticos y el dictamen de la Procuración General que avalaba la extradición, habilita ahora que el Poder Ejecutivo decida sobre la entrega efectiva a las autoridades brasileñas.

El caso se desprendió de la Operación Dakovo, un megainvestigativo que involucró a Paraguay y Brasil y que en 2023 llevó a la detención de 12 sospechosos y al secuestro de un gran arsenal. La investigación reveló que armas adquiridas legalmente por Dirisio en Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia, a través de su empresa International Auto Supply SA, con supuestos fines de importación legal a Paraguay, terminaban en realidad en manos de grupos criminales de Brasil.

Para lograr las autorizaciones, el empresario argentino pagaba millonarios sobornos a militares que controlaban la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de Paraguay, quienes además adulteraban la numeración de las armas en Ciudad del Este. Entre 2021 y 2023, Dirisio compró unas 43.000 armas por aproximadamente 240 millones de dólares. Diego Dirisio se había establecido en Paraguay inicialmente en el negocio de importación de vehículos de alta gama, pero luego cambió de rubro al comercio de armas.

Su esposa, Nardi Aranda, figuraba como directiva en la firma que operaba. Si bien las operaciones en los papeles parecían legales, el verdadero destino final del armamento era el mercado ilegal brasileño. Cuando la Justicia de Brasil ordenó su detención en noviembre de 2023, la pareja ya había abandonado su domicilio en Asunción, lo que hace sospechar que fueron alertados del allanamiento inminente.

Ahora, con la confirmación de la Corte Suprema argentina, el camino para su extradición está allanado, quedando únicamente pendiente la firma del Poder Ejecutivo para concretar su traslado a Brasil, donde deberán responder por los cargos que se les imputan en aquel país





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