La Corte Suprema ordena que el juez Daniel Rafecas investigue la mansión de Pilar de Pablo Toviggino, descartando la estrategia de cambio de jurisdicción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ordenado el traslado definitivo de la investigación sobre la mansión en Pilar, vinculada al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, hacia la competencia del juez federal porteño Daniel Rafecas. Esta determinación judicial desbarata por completo la maniobra conocida como foro de elección o foros escolta, que había derivado el caso hacia el juzgado de Zárate-Campana bajo la conducción del magistrado Adrián González Charvay.

La Estrategia del Cambio de Jurisdicción

El fallo de la Corte desactiva una estrategia legal compleja que buscó alterar la competencia judicial para determinar quién debía investigar el origen real de los fondos utilizados para adquirir una propiedad valorada en 17 millones de dólares. Durante varios meses, el juez González Charvay se consolidó como la figura central en la causa, recibiendo el respaldo de sectores específicos de la justicia y la política.

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La disputa comenzó cuando la investigación estaba originalmente a cargo del juez porteño Marcelo Aguinsky. Las defensas de los presuntos testaferros, cuestionando dicha intervención, lograron desplazar la causa hacia el fuero de Campana. Este cambio se justificó inicialmente mediante un correo electrónico del monotributista Luciano Pantano, quien es registrado oficialmente como titular de la propiedad junto a su madre, Ana Lucía Conte, y quien actúa como prestanombre de Toviggino.

El Apoyo Judicial y Político de la Defensa

La maniobra encontró un sólido respaldo institucional en la Cámara Federal de Casación Penal, donde los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña avalaron que la investigación permaneciera en Campana. Es significativo destacar que el juez Barroetaveña, quien fue presidente de la comisión de Ética de la AFA, rechazó su propia excusa solicitada por la querellante Elisa Carrió y cambió de criterio favorable a la defensa.

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Paralelamente, jueces de la Cámara Federal de San Martín contribuyeron a este cambio de competencia durante reuniones nocturnas, consolidando transitoriamente la posición de González Charvay frente a los magistrados porteños que reclamaban intervenir. Esta situación ocurrió en un contexto donde Pablo Toviggino mantiene estrechos vínculos con figuras de alto nivel, siendo cercano al ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y habiendo ejercido como asesor del ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La Intervención del Procurador y la Corte Suprema

Los fiscales nacionales no aceptaron el traslado de la causa y el fiscal general Mario Villar presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación. Tras ser rechazado este recurso, la defensa legal acudió directamente a la Corte Suprema. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, respaldó este planteo con un dictamen contundente que cuestionó gravemente los fundamentos legales utilizados para mantener la investigación en Campana.

En su intervención, Casal denunció una violación prístina y grosera de las reglas de competencia, argumentando que la simple ubicación geográfica de la propiedad no justifica transferir una causa por lavado de dinero de esta magnitud. Además, señaló que no se acreditaron domicilios, sedes societarias ni actos jurídicos relevantes en esa jurisdicción que pudieran concentrar una investigación de tal complejidad e impacto público.

Impacto en la Investigación del Fútbol Argentino

La decisión definitiva de la Corte Suprema implica que el juez Daniel Rafecas asumirá el control de una investigación que puede comprometer a las figuras más poderosas del fútbol argentino, incluidos los dirigentes de la AFA. La causa involucra a jueces, políticos y empresarios que frecuentaron la mansión, donde se realizaban actividades recreativas como partidos de fútbol, padel, equitación y juegos en un mini casino instalado en el predio.

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Bajo la administración de González Charvay, la investigación registró escasos avances sustanciales durante seis meses, esperando una pericia judicial que aún no se ha materializado. Durante este periodo, el magistrado también rechazó la participación de Elisa Carrió como querellante, impidiendo el acceso público a detalles clave del proceso. Además, González Charvay amplió su intervención reclamando otros expedientes de la AFA relacionados con maniobras financieras.

Consecuencias Legales y Próximos Pasos

La reasignación de la causa a Rafecas representa un giro crucial en la búsqueda de la verdad sobre el origen de los fondos ilícitos. Se investiga si Luciano Pantano y Ana Lucía Conte actuaron como testaferros para ocultar la verdadera titularidad de los activos. La Corte ha dejado claro que la competencia judicial debe basarse en criterios estrictos y no en estrategias dilatorias o políticas.

Esta resolución cierra un capítulo de disputas de poder entre distintas jurisdicciones judiciales y reafirma la autoridad de la Corte Suprema en la definición de competencias en causas de alto perfil. La opinión pública ahora podrá seguir el avance de la investigación bajo la dirección de un juez porteño, con la expectativa de que se revelen las conexiones entre el dinero de la AFA y la adquisición de bienes de lujo en zonas exclusivas de Buenos Aires.