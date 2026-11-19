La Corte Internacional de Justicia dictaminó que las fuerzas birmanas cometieron genocidio contra los rohingyas en 2017. Este fallo histórico exige repatriación segura y reparación.

La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, Países Bajos, ha emitido un fallo histórico al determinar formalmente que Myanmar cometió actos de genocidio contra la población rohingya. Este veredicto concluye que las fuerzas armadas birmanas masacraron a miles de civiles durante las operaciones militares de 2017, marcando la primera vez en la historia del organismo internacional que se declara culpable a un Estado de este delito bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Veredicto histórico sobre crímenes de 2017

El tribunal, compuesto por quince jueces, aprobó la resolución mediante un escrutinio de nueve votos a favor y seis en contra. Este desglose refleja la complejidad legal y política del caso, que ha sido objeto de intensa atención por parte de la comunidad global durante los últimos años. El presidente del tribunal fue el encargado de anunciar el resultado oficial, consolidando una decisión que contradice frontalmente las narrativas oficiales del gobierno militar birmano. La sentencia establece que la intención deliberada de destruir, total o parcialmente, al grupo étnico rohingya fue un elemento central en las acciones emprendidas por el Estado. Esta conclusión se basa en evidencias presentadas durante tres horas de lectura de la sentencia, tiempo durante el cual se desglosaron los detalles de los crímenes cometidos.

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Rechazo a la justificación de contrainsurgencia

Las autoridades de Myanmar habían sostenido argumentar que las operaciones armadas en el estado de Rakhine constituyeron una campaña legítima de contrainsurgencia contra grupos rebeldes. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia rechazó categóricamente estos argumentos, determinando que no se trataba de una respuesta militar proporcional o justificable. El tribunal señaló que las evidencias demuestran la existencia de ataques dirigidos específicamente contra la población civil que huía en masa. Estas acciones no se limitaron a objetivos militares, sino que se extendieron a comunidades enteras, obligando a cientos de miles de personas a huir hacia Bangladesh. La decisión judicial desmiente la narrativa de defensa nacional presentada por el régimen, clasificando las acciones como violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Contexto de la demanda presentada por Gambia

Este proceso legal fue iniciado en 2019 por Gambia, un país africano de mayoría musulmana que actuó como representante de la Organización de Cooperación Islámica. El objetivo principal de la demanda era exigir el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos y la sanción de los responsables de los crímenes cometidos contra los rohingyas. La elección de Gambia como parte demandante subrayó la dimensión global del conflicto, trascendiendo las fronteras regionales para convertirse en una preocupación de derechos humanos internacional. La comunidad rohingya, considerada una de las minorías más perseguidas del mundo, ha esperado décadas por esta validación legal que reconoce su sufrimiento como genocidio. La iniciativa legal buscaba no solo reconocimiento simbólico, sino también medidas concretas para proteger a la población sobreviviente y garantizar su futuro.

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Consecuencias y pasos futuros para los rohingyas

La resolución establece reparaciones obligatorias que incluyen la concesión de la ciudadanía plena a la comunidad rohingya y la garantía de su derecho al retorno seguro a Myanmar. Estas medidas buscan abordar las raíces legales de la persecución, que han dejado a la población en un limbo jurídico y social durante más de una década. La situación en la frontera, especialmente en zonas como Cox's Bazar y Palong Khali en Bangladesh, ha sido testigo de crónicas recurrentes de exiliados huyendo tras cruzar el río Naf. Al menos dos mil rohingya agotados y hambrientos cruzaron esta frontera en noviembre de 2017, esperando permiso para entrar en un país que ya albergaba a cientos de miles más. El retorno seguro implica cambios estructurales en Myanmar, algo que el actual gobierno militar se ha negado a implementar hasta la fecha.

Impacto geopolítico del fallo en La Haya

Este veredicto tiene implicaciones profundas para la geopolítica de Asia del Sureste y la reputación internacional de Myanmar. Al ser la primera declaración de culpabilidad por genocidio a un Estado miembro de la ONU, se crea un precedente jurídico significativo para casos futuros de conflictos étnicos en todo el mundo. La comunidad internacional, representada por Gambia y respaldada por numerosas naciones occidentales y asiáticas, ha visto legitimada su postura crítica hacia el régimen birmano. No obstante, la ejecución de estas decisiones depende de la voluntad política de Myanmar, que históricamente ha ignorado las resoluciones internacionales. El mundo espera ahora ver cómo se materializan las garantías de retorno y ciudadanía, así como si se establecen mecanismos de accountability para los oficiales responsables de las masacres de 2017.