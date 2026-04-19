La Corte como tabla de salvación y la guerra interna libertaria: Milei busca oxígeno en medio del caos

El gobierno de Javier Milei se encuentra en una encrucijada, recurriendo a la Corte Suprema para validar reformas clave mientras las tensiones internas y las denuncias marcan el día a día del espacio libertario. La influencia de Karina Milei se expande, mientras que las disputas de poder amenazan la cohesión del oficialismo.

El presidente Javier Milei ha lanzado un desesperado manotazo, tanto político como financiero, hacia la Corte Suprema de Justicia. Esta jugada, intrínsecamente arriesgada, tiene como objetivo principal que los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz convaliden tanto la reforma laboral impulsada por su gobierno como un atajo legal que permitiría suspender la Ley de Financiamiento Universitario. La urgencia tras esta maniobra responde a la imperiosa necesidad de alcanzar el superávit fiscal, una meta primordial que busca enviar una señal tranquilizadora a los mercados internacionales.

Sin embargo, esta estampida desesperada hacia el amparo de la Corte parece ser, en parte, un intento por disimular las feroces disputas internas que azotan a las facciones que responden a Karina Milei y Santiago Caputo. Las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla, reflejo de la tensión palpable en el oficialismo. Lilia Lemoine, figura mediática alineada con el sector de la hermana del presidente, ha cruzado declaraciones públicas con el usuario conocido como Gordo Dan, cuestionando su apoyo a figuras como Victoria Villarruel y Martín Pagano, y acusándolo de haber propiciado la caída del gobierno en el pasado. La bronca de Lemoine parece haber trascendido, manifestando un profundo cansancio.

En paralelo, Sebastián Pareja se ha visto envuelto en la polémica al resurgir una denuncia realizada por él en septiembre de 2025, en la que detallaba un enfrentamiento físico con un usuario de redes identificado como un 'troll caputista'. La reciente citación a indagatoria de once tuiteros por parte de la justicia ha reavivado esta saña, convirtiendo a Pareja en un blanco fácil de ataques, especialmente desde que la 'Hermana de Hierro', como se refieren a Karina Milei, lo ha señalado como el elegido para presidir la bicameral de Inteligencia, un órgano con poder para escrutar las actividades de Santiago Caputo en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La creciente fragmentación y las luchas intestinas dentro del espacio libertario se manifiestan de diversas formas. Agustín Romo, un referente del sector caputista y quien ya no ostenta la presidencia del bloque de diputados provinciales, utilizó la plataforma X para desmentir rumores sobre su salida del cargo, instando a sus seguidores a no creer en el periodismo y a mantenerse unidos de cara a las elecciones de la provincia de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, sus recientes posteos han generado suspicacias, mostrando un discurso conciliador y un llamado a no dejar pasar la 'chance histórica de cambiar este país', lo que ha sido interpretado por algunos como una posible campaña de unfollow o una estrategia para recuperar terreno. Romo, según observadores, parece padecer un síndrome similar al de Manuel Adorni, manteniendo su lugar formal pero cediendo el poder de decisión a otros. En el caso de Romo, Juan Osaba, un seguidor de Pareja, es quien ejerce el control efectivo del bloque provincial, dando directrices y convocando reuniones como si fuera el líder indiscutido.

Esta situación genera interrogantes sobre el futuro de Romo, con especulaciones sobre un posible traslado a la órbita nacional o incluso sobre una posible remoción por parte de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. La tensión llega a tal punto que hasta Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, ha criticado públicamente a Manuel Adorni en X, tildándolo de 'mentiroso' y exigiendo su renuncia, lo que sugiere que la estrategia de 'hacerse odiar' podría estar teniendo consecuencias contraproducentes para el propio gobierno.

La próxima presentación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, pautada para el 29 de abril, se anticipa como un evento crucial donde se espera que el gabinete en pleno asista para respaldar su primer informe de gestión. El foco principal del debate girará en torno a viajes, propiedades y el controvertido tema de las jubiladas prestamistas. La asistencia del gabinete completo, sin embargo, no es un hecho garantizado y dependería de una orden directa de Karina Milei, según confiaron fuentes de la Casa Rosada, a pesar de la propia promesa inicial de Javier Milei de estar presente. La influencia de 'la orden de Karina' se ha convertido en una constante en la dinámica gubernamental.

En el ámbito judicial, se investiga si un juez se comunicó con la 'Hermana de Hierro' antes de tomar una decisión en una causa relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Claudio Chiqui Tapia ha apelado la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de rechazar la relocalización de la sede de la AFA en Pilar. El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, ha elevado la presentación a la Cámara Civil, con el objetivo de que un juez específico en Campana concentre las causas vinculadas al llamado AFA-gate. La Sala D, integrada por Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia, ya se pronunció a favor de la validez de la asamblea que ratificó la presidencia de Tapia hasta 2028. Esta situación se produce en un contexto de graves acusaciones, ya que un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención de Tapia y otro dirigente por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero.

Mientras tanto, la Argentina se enfrenta a vencimientos de deuda significativos en los próximos años, y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca negociar refinanciaciones en Estados Unidos sin recurrir a la emisión de bonos. La baja inflación y el pesimismo social derivado de la parálisis salarial han encendido las alarmas en la gestión libertaria, que en noviembre aún soñaba con una reelección sin balotaje. Ahora, la oposición, que parecía diluida, ha comenzado a reorganizarse y a ganar terreno, y las encuestas reflejan un panorama preocupante para el gobierno, con una imagen positiva que ha caído a niveles críticos





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