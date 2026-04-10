La Copa Libertadores y la Sudamericana incorporan pausas de rehidratación: Estrategia y polémica en el fútbol sudamericano

La Conmebol implementa pausas de rehidratación en la Copa Libertadores y Sudamericana. Análisis de su impacto en el juego, las estrategias de los entrenadores y la polémica sobre la exposición pública de las charlas tácticas.

Abril marca el inicio de la estación seca en Cusco, Perú, una ciudad a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas medias rondan los 13°C, pero pueden descender a 0°C por la noche. El miércoles, el termómetro registraba 8°C a las 19:30, momento en que el Cusco y el Flamengo se enfrentaban en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la primera jornada del grupo A de la Copa Libertadores .

A pesar del frío, que invitaba a un café o una bebida caliente, el partido se detuvo a los 23 minutos del primer tiempo para que los jugadores se hidrataran. El community manager del club carioca bromeó en Twitter sobre la parada para hidratarse en el frío de la altura de Cusco. La decisión del árbitro paraguayo Derlis López no fue un capricho, sino una obligación reglamentaria de la Conmebol.\Esta temporada, la Conmebol ha establecido dos paradas de rehidratación en cada partido de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, siguiendo medidas similares implementadas por la FIFA. El Manual de Clubes de la Conmebol, actualizado en febrero, incluye la pausa de rehidratación de 90 segundos en cada tiempo. Durante estas pausas, los futbolistas deben reunirse frente al banco de suplentes, permitiendo que las cámaras y micrófonos de la Conmebol capturen imágenes y sonidos, incluyendo instrucciones de los entrenadores. Esto ha permitido a los espectadores escuchar las indicaciones tácticas, como se observa en otros deportes como el baloncesto. Alexander Medina, entrenador de Estudiantes, dio instrucciones específicas a sus jugadores durante la pausa, mientras que Jorge Célico, entrenador del Deportivo Cuenca, animó a sus jugadores a aprovechar la altura. Sin embargo, no todos los entrenadores están a favor de la exposición de estas conversaciones, como se evidenció en el partido entre River y Blooming, donde Matías Viña solicitó que se bloqueara la cámara.\Las paradas de rehidratación han generado debate sobre su utilidad, especialmente en un deporte con numerosas interrupciones. La Conmebol aclara que estas pausas no están relacionadas con la temperatura, a diferencia de la pausa de refresco, cuya implementación depende del médico oficial del campo. El médico debe notificar al árbitro y al delegado del partido 60 minutos antes del inicio. Estas pausas permiten a los entrenadores ajustar estrategias y a los jugadores reponer energías en condiciones climáticas adversas, pero su impacto real en el juego y su aceptación generalizada siguen siendo objeto de discusión. La transparencia que conllevan, al exponer las conversaciones tácticas, añaden un elemento de interés y polémica al análisis del juego. A pesar de esto, algunos temen que puedan influir en el ritmo natural del partido, que ya de por sí se ve afectado por numerosas pausas y otros factores ajenos al juego





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