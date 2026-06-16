La Copa del Mundo y la diáspora iraní: entre el apoyo al equipo y la oposición al régimen

La comunidad iraní en Los Ángeles muestra su apoyo a la selección de Irán en la Copa del Mundo, pero con posturas divididas respecto al gobierno. La bandera con el león y el sol se convierte en un símbolo de protesta, mientras el equipo entrena en México por problemas de visa.

La comunidad iraní en el exilio, especialmente en el área de Los Ángeles conocida como Teherángeles , vive con intensidad y contradicción la participación de la selección de Irán en la Copa del Mundo.

Para muchos, el equipo representa un orgullo nacional, pero también un símbolo del régimen que desprecian. Mientras algunos hinchas visten los colores tricolores de la bandera actual, otros optan por la bandera anterior a la revolución islámica, con el león y el sol, como un acto de disidencia. Esta división se refleja en las calles de Westwood, donde los restaurantes y comercios iraníes se convierten en puntos de encuentro.

La tensión aumenta por el hecho de que Irán haya tenido que establecer su campamento base en Tijuana, México, debido a problemas de visa en Estados Unidos, una situación sin precedentes que subraya las complejas relaciones políticas. A pesar de las diferencias, la mayoría coincide en el apoyo al pueblo iraní y en la esperanza de que el equipo pueda jugar con libertad, lejos de las presiones gubernamentales





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