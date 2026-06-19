La Copa del Mundo 2026 define sus primeros candidatos en la fase de grupos

El Mundial coanfitriado por Estados Unidos, México y Canadá muestra sus primeras realidades tras la segunda fecha de la fase de grupos, con equipos que se perfilan como favoritos y otros que decepcionan. Canadá logra su primera victoria histórica y se perfilan los partidos de octavos de final.

La Copa del Mundo 2026, coanfitriada por Estados Unidos, México y Canadá, avanza con paso firme en su fase de grupos . Mientras se juega la segunda de las tres fechas, las tablas de posiciones comienzan a reflejar las primeras realidades del torneo, mostrando un claro contraste entre equipos que se consolidan como candidatos desde el inicio y otros que ya enfrentan la frustración de no cumplir con las expectativas.

El torneo, que se disputa en doce sedes distribuidas en los tres países, ya ha completado su primera jornada, permitiendo observar el desempeño inicial de las selecciones. Entre los hechos destacados, Canadá logró su primera victoria en la historia de los Mundiales, al golear a Qatar en un partido marcado por la conmoción causada por una lesión grave de un jugador rival.

Además, se han confirmado los emparejamientos para los octavos de final, que se llevarán a cabo entre el 29 de junio y el 3 de julio en estadios emblemáticos como el BBVA de Monterrey, el AT&T Stadium de Arlington, el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Lumen Field en Seattle y BC Place en Vancouver. La fase de grupos ha permitido ver el nivel de cada equipo, con algunos ya perfilándose como firmes contendientes por el título y otros luchando por mantenerse en la pelea.

La competición sigue su curso y la emoción se mantiene en cada jornada





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