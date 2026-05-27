La convocatoria de la selección argentina para la Copa Mundial

La selección argentina está tomando medidas para garantizar la presencia de sus mejores jugadores en la Copa Mundial. Aunque algunos jugadores están en la recta final de su recuperación, otros vienen con complicaciones. La convocatoria también tiene en cuenta el futuro, con jóvenes jugadores que están siendo considerados para reemplazar a jugadores lesionados.

Algunos futbolistas argentinos están en la recta final de su recuperación después de lesiones, mientras que otros vienen con complicaciones. Sin embargo, algunos jugadores de alto perfil, como Lionel Messi , Emiliano Martínez, Nahuel Molina y Julián Álvarez, parecen tener una presencia segura en la selección para la Copa Mundial .

Aunque es posible que no puedan participar en los amistosos previos, su presencia en la selección no parece correr riesgo. La convocatoria de la selección argentina también tiene en cuenta el futuro, con algunos jóvenes jugadores que están siendo considerados para reemplazar a jugadores lesionados. Por ejemplo, Nicolás Capaldo y Agustín Giay están siendo considerados para reemplazar a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

Además, cuatro jóvenes jugadores, Tomás Aranda, Joaquín Freitas, Ignacio Ovando y Simón Escobar, viajan a Estados Unidos para realizar una masterclass en la Mayor, donde estarán seleccionados para la selección argentina. Estos jóvenes jugadores han destacado en la liga argentina y han trabajado como sparrings en marzo. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha expresado su optimismo sobre el parte médico de Messi, diciendo que 'las primeras noticias no son tan malas, ahora hay que esperar'





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