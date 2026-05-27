La construcción en Argentina comienza a mostrar signos de reactivación, con la aparición de viviendas residenciales prefabricadas listas para instalar.

La construcción en Argentina comienza a mostrar signos de reactivación, con la aparición de viviendas residenciales prefabricadas listas para instalar. Estas casas, importadas de China, ofrecen una alternativa económica y rápida a la construcción tradicional.

Aunque aún no es una tendencia generalizada, algunos desarrolladores inmobiliarios están comenzando a ofrecer este servicio, que incluye casas con estructuras metálicas, terminaciones externas con lana de vidrio y detalles interiores como aberturas, vidrios y cortinas. La construcción es considerada un motor de la economía, y su reactivación podría traer beneficios a otras ramas del sector.

Sin embargo, la pregunta es cuánto podrá derramar la actividad de la construcción en un repunte de la economía general y el crédito. El Gobierno tiene el foco puesto en la reactivación de este rubro, con el Ministerio de Economía acelerando las licitaciones de obras en rutas. Algunos esperan que estas obras estén en marcha en junio, lo que podría llevar a un cambio de tendencia tras dos años de parate por el castigo a la obra pública





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