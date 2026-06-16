La Conmebol publica un póster inspirado en 'Oktubre' de Los Redondos para el partido de la Selección Argentina

La Conmebol publicó un póster inspirado en el álbum 'Oktubre' de Los Redondos para el partido de la Selección Argentina contra Argelia. La obra busca transmitir la unión entre el equipo y la gente en el comienzo de una nueva aventura mundialista.

La Conmebol publicó un póster inspirado en el álbum ' Oktubre ' de Los Redondos para el partido de la Selección Argentina contra Argelia . La obra busca transmitir la unión entre el equipo y la gente en el comienzo de una nueva aventura mundialista.

La ilustración cuenta con detalles como banderas argentinas y algerianas, así como escudos de la AFA y la federación argelina. El póster también incluye referencias a los grandes protagonistas de la historia reciente de la Selección, como Lionel Messi y Lionel Scaloni. La publicación generó una inmediata identificación entre los fanáticos, que interpretaron el homenaje como una manera de fusionar dos pasiones profundamente arraigadas en el país: la música y el fútbol.

El póster se convirtió en una obra de culto dentro del rock argentino y se publicó para el partido de la Selección Argentina contra Argelia en Kansas City





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