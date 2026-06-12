La confusa explicación en inglés del árbitro Wilton Sampaio y la sorprendente baja cifra de tarjetas rojas en Qatar 2022

Análisis del episodio de viralización del árbitro brasileño Wilton Sampaio por su titubeante explicación en inglés de una expulsión en el partido inaugural del Mundial, junto con la contextualización de la unusually baja cantidad de tarjetas rojas vistas en todo el torneo de Qatar 2022.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio , designado para el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 entre México y Sudáfrica, estuvo en el centro de la polémica debido a su forma de comunicar una decisión clave en inglés, idioma que dominaba con dificultad.

Su explicación, llena de titubeos y balbuceos, tras consultar el VAR para expulsar al jugador sudafricano Thulani Hlatshwayo, se volvió viral en redes sociales y generó numerosos memes. Sampaio intentó describir la infracción, un golpe con el brazo en el rostro de un defensor, pero su falta de fluidez al verbalizarlo en inglés causó confusión.

El incidente ejemplificó los desafíos de comunicación que pueden presentarse en el fútbol internacional, donde el inglés es la lengua franca, pero no todos los árbitros son hablantes nativos. A pesar de la controversia, la decisión de expulsión se mantuvo, afectando significativamente el desarrollo del partido que terminó con victoria mexicana por 2-0.

Este episodio puso sobre la mesa un debate recurrente sobre la necesidad de garantizar una comunicación clara y precisa por parte del cuerpo arbitral en los eventos de máxima visibilidad. El Mundial de Qatar 2022 en general se caracterizó por un número extraordinariamente bajo de tarjetas rojas. En los 64 partidos disputados, solo se mostraron cuatro expulsiones directas o por doble amarilla.

La primera fue para el portero galés Wayne Hennessey, tras una falta grave sobre un iraní en fase de grupos. La segunda recayó en Vincent Aboubakar (Camerún), quien recibió la segunda amarilla por quitarse la camiseta en la celebración de su gol ante Brasil. En los cuartos de final, Denzel Dumfries (Países Bajos) fue expulsado por doble amonestación durante la tanda de penales contra Argentina.

La última fue para el marroquí Walid Cheddira, también por dos amarillas, en el partido contra Portugal. Esta cifra, cuatro rojas en todo el torneo, contrasta con lo ocurrido en la fase de clasificación de Concacaf, donde en un solo encuentro entre México, Estados Unidos y Canadá ya se habían registrado tres expulsiones, evidenciando un nivel de disciplina muy superior en la Copa del Mundo





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