La Confederación de Gerentes de Finanzas realizará su congreso en el Congreso de la Nación

El congreso de la Confederación de Gerentes de Finanzas se llevará a cabo el 2 de junio en el Congreso de la Nación. En este evento, se debatirá el contexto económico y su influencia en el campo financiero. Los expertos anticipan una estabilización económica y analizarán las reglas claras para los empresarios y las inversiones anunciadas.

La Confederación de Gerentes de Finanzas, organización que reúne a gerentes de finanzas, CFO y firmas del sector, realizará su congreso en el Congreso de la Nación.

En este evento, se espera que se debata el contexto económico y su influencia en el campo financiero. Entre los temas que se tratarán, se encuentran las expectativas del sector financiero, tanto por el evento que tendrá como protagonista a este financista de larga trayectoria en el mercado como por el tipo de conclusiones a las que pretenden contribuir. Los expertos anticipan una estabilización económica, pero destacan que es un punto de partida, no de llegada.

También se espera que se analicen las reglas claras para los empresarios y las inversiones anunciadas que esperan a ver qué pasa en los próximos meses. En el congreso, se traerán a exministros de Economía de Paraguay y Uruguay para analizar cómo lograron estabilizar sus economías y bajar la inflación. La Confederación de Gerentes de Finanzas enfatiza que no hay crecimiento sin inversión, no hay inversión sin reglas claras y no hay desarrollo sin articulación público-privada.

El congreso se llevará a cabo el 2 de junio en el Congreso de la Nación, con la participación de autoridades del BCRA, gobernadores, senadoras, al Ministro de Economía y otros expertos del sector financiero





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