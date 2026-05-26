La conductora de Olga se cruzó con un divulgador científico y tuvo una discusión en vivo

La situación se dio entre la calle y el estudio del canal de streaming. Feliz cumple.y pasé a dejarte una torta, lanzó el divulgador, frente al asombro de la conductora. Estanislao Bachrach le llevó una torta a Nati Jota. (Foto: captura de YouTube) porque ese latiguillo fue el que predominó durante toda la columna que el divulgador había tenido en el programa en donde se cruzaron. Aunque se llenó de comentarios que hablaban de que las imágenes fueron producidas por IA, los conductores juraron que no era así. Sin embargo, hay un detalle en el clip: el sol está ubicado de otra forma. El cruce que habían tenido se dio en el espacio que el divulgador ocupó en el ciclo de la mañana de Olga. A partir de ahí, el intercambio se volvió cada vez más ríspido. La conductora se hizo viral por algo que pasó en su programa de streaming. ‘no te quiero contestar’ ”. Entonces, Bachrach lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: ‘eso es la Argentina.La interrupción del segmento se dio de manera abrupta, pero durante los primeros minutos de su participación Bachrach había sido muy tajante contra sus entrevistadores. Luego, la conductora se manifestó al respecto en diferentes programas. Uno de los medios que habló con ella fue), que indagó en cómo se sentía luego de lo que pasó y le consultó si le daban bronca las críticas que recibió. La conductora de Olga se cruzó con un divulgador científico. Fue una nota bastante incómoda al aire. Creo que la resolvimos bastante bien. Tratamos de remarla porque eso es lo que uno hace. De hecho, en el momento trato de no darme tanto cuenta de la incomodidad y tirar para adelante e ir pensando preguntas para zafar la columna”, comentó.

La situación se dio entre la calle y el estudio del canal de streaming . Feliz cumple.y pasé a dejarte una torta, lanzó el divulgador, frente al asombro de la conductora.

Estanislao Bachrach le llevó una torta a Nati Jota. (Foto: captura de YouTube) porque ese latiguillo fue el que predominó durante toda la columna que el divulgador había tenido en el programa en donde se cruzaron. Aunque se llenó de comentarios que hablaban de que las imágenes fueron producidas por IA, los conductores juraron que no era así.

Sin embargo, hay un detalle en el clip: el sol está ubicado de otra forma. El cruce que habían tenido se dio en el espacio que el divulgador ocupó en el ciclo de la mañana de Olga. A partir de ahí, el intercambio se volvió cada vez más ríspido. La conductora se hizo viral por algo que pasó en su programa de streaming.

‘no te quiero contestar’ ”. Entonces, Bachrach lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: ‘eso es la Argentina. La interrupción del segmento se dio de manera abrupta, pero durante los primeros minutos de su participación Bachrach había sido muy tajante contra sus entrevistadores. Luego, la conductora se manifestó al respecto en diferentes programas.

Uno de los medios que habló con ella fue), que indagó en cómo se sentía luego de lo que pasó y le consultó si le daban bronca las críticas que recibió. La conductora de Olga se cruzó con un divulgador científico. Fue una nota bastante incómoda al aire. Creo que la resolvimos bastante bien.

Tratamos de remarla porque eso es lo que uno hace. De hecho, en el momento trato de no darme tanto cuenta de la incomodidad y tirar para adelante e ir pensando preguntas para zafar la columna”, comentó.





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