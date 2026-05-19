La conductora de América TV sorprende con un cambio doble en la alfombra roja

Moria sorprendió a todos en la alfombra roja con un cambio doble y elegantes pantalones. Además, su nieto Dante tuvo su debut absoluto en una gala de semejante magnitud.

El hijo de Sofía Gala junto a su abuela disfrutaron de una gran velada e hicieron estallar la alfombra roja juntos. La televisión argentina se viste de gala para celebrar su noche más importante con la entrega de los premios.

Como es una costumbre, las habitaciones del Hotel Hilton se convirtieron desde las primeras horas de la tarde en talleres de alta costura donde estilistas y maquilladores ajustaron cada detalle. En una alfombra roja llena de glamour y tendencias de alto impacto, la entrada que grabó todas las miradas fue, sin lugar a dudas, la emblemática conductora. La conductora llegó a la gran cita gracias a su confianza en Atelier Pucheta Paz.

Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz idearon una estrategia de moda doble, que combinaron el dramatismo escénico con la sastrería moderna. Para su primera aparición, la diva irrumpió en la pasarela con una propuesta completamente blanca. El segundo conjunto estuvo compuesto por una camisa amplia de corte evasé y pantalones recto de leve bombé, ambos en crepe francés off white con doble pinza.

Además, más allá del despliegue estilístico de Moria, su nieto Dante, debutaba en la alfombra roja de semejante magnitud. Atelier Pucheta Paz ideó un traje clásico de dos piezas en crepe negro para este debut absoluto





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