La compleja historia de Carla Green, exesposa de Lou Ferrigno, entre el divorcio, el Alzheimer y disputas familiares

Carla Green, quien fuera esposa de Lou Ferrigno por más de cuatro décadas, falleció recientemente tras una batalla legal con el actor y una lucha contra el Alzheimer. Su historia revela conflictos familiares, acusaciones de manipulación y la creación de una fundación para concienciar sobre la enfermedad que la afectó.

La triste y complicada historia de Carla, la exesposa de Lou Ferrigno , fallecida recientemente lejos de su familia, está marcada por décadas de matrimonio, una batalla judicial y una enfermedad devastadora.

Después de casi medio siglo junto al actor conocido por su papel en Las aventuras del Increíble Hulk, Carla Green solicitó el divorcio, desatando un conflicto que expuso fisuras en una de las parejas más estables de Hollywood. La noticia de su muerte, ocurrida meses atrás, trascendió apenas más allá del círculo familiar hasta que el propio Ferrigno rompió el silencio para confirmarla. En su declaración al Daily Mail, el actor expresó su pesar: "Compartimos muchos recuerdos entrañables.

Siempre la recordaré y la tendré presente en mis oraciones". Sin embargo, los últimos capítulos de la vida de Carla estuvieron lejos de la paz: una enfermedad degenerativa, un divorcio polémico y una disputa legal que revelaron acusaciones cruzadas de manipulación, abuso y explotación económica. Según documentos judiciales, Carla alegó que su esposo restringió durante años su acceso a las finanzas familiares, la aisló para evitar la separación y usó su presencia física intimidante durante las discusiones.

También afirmó que Ferrigno mantenía una relación sentimental con otra mujer y que intentaba presentar su deterioro cognitivo como una incapacidad total para controlar el patrimonio común. En una declaración ante la justicia, insistió: "Pero sé lo que está pasando a mi alrededor. Sé cómo me trata Lou. Sé que quiero divorciarme".

Por su parte, Ferrigno negó estas acusaciones y sostuvo que la verdadera víctima era Carla, alegando que personas cercanas a ella se aprovechaban de su estado para enfrentarla con su familia. En particular, acusó a su hija y a otros allegados de intentar acceder al dinero de su esposa. La disputa escaló hasta el punto de que ambas partes solicitaron medidas cautelares mientras se intercambiaban acusaciones de manipulación y explotación.

Incluso se reveló que Ferrigno denunció que su hija intentó retirar medio millón de dólares de las cuentas de Carla aprovechando su vulnerabilidad, mientras que los abogados de ella afirmaban que el actor ejecutaba un "plan maquiavélico" para mantener el control de la fortuna familiar. Finalmente, el divorcio se concretó antes del fallecimiento de Carla, según confirmó el abogado de Ferrigno, aunque algunos procedimientos judiciales vinculados a las disputas familiares siguen activos.

La situación deja una imagen amarga para una pareja que durante décadas proyectó estabilidad en público. Carla conoció a Ferrigno cuando él construía su carrera en Hollywood tras destacarse en el culturismo, y juntos atravesaron los años de mayor fama del actor. Tras su muerte, sus hijos decidieron honrar su memoria creando una fundación para generar conciencia sobre el Alzheimer, la enfermedad que marcó sus últimos años.

En la descripción de la iniciativa, presentaron un retrato muy distinto al de los expedientes legales: "Era una mujer extraordinaria. Entraba en una habitación y se notaba su presencia, no porque exigiera atención, sino porque se desenvolvía con confianza, inteligencia y autenticidad".

Este gesto busca reconciliar la memoria de Carla con el legado de una vida que, más allá de los conflictos judiciales, estuvo atravesada por el amor, la lucha y la adversidad de una enfermedad que terminó alejándola de su familia en sus últimos días





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