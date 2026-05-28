La Comisión de Acusación aprueba el jury contra el juez Salmain y cita a Maraniello por abusos

El Consejo de la Magistratura avanzó con el enjuiciamiento del juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por corrupción y por ocultar una coima en su historial. Además, se citó al juez Maraniello para que responda por denuncias de abuso y maltrato laboral.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el dictamen que propone el jury de enjuiciamiento contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain.

Este magistrado está procesado por corrupción y acusado de haber ocultado un episodio de coima en su pasado, lo que lo dejó a un paso del juicio político. La decisión adoptada en la comisión deberá ahora ser ratificada en el plenario del organismo, donde se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes para que el juez enfrente el procedimiento de remoción.

El proceso contra Salmain se basa en una causa en la que se le imputa manipular un expediente judicial para favorecer la salida de 10 millones de dólares al exterior, a cambio de una coima de 200.000 dólares. Tiene prisión preventiva dictada, pero su inmunidad de arresto impidió su detención.

Durante la sesión, también se resolvió citar a una especie de indagatoria, bajo el artículo 20 del reglamento interno, al juez en lo civil y comercial Maraniello, quien enfrenta denuncias por abuso laboral y maltrato, además de una acusación de abuso sexual por parte de una ex empleada





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