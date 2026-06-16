La Clave de Seguridad Social: una herramienta digital para simplificar trámites

La Clave de Seguridad Social es una herramienta digital que permite a los usuarios acceder a diferentes servicios de ANSES de manera rápida y segura.

En una época donde muchas gestiones se pueden resolver de manera digital, contar con la Clave de Seguridad Social permite acceder a diferentes servicios sin necesidad de acercarse personalmente a una oficina.

Desde una computadora o celular, se puede consultar información personal, realizar modificaciones y gestionar distintos beneficios de una manera más rápida y segura. El organismo recuerda la importancia de contar con esta credencial digital, ya que es necesaria para acceder a datos relacionados con jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros programas sociales.

Además, permite mantener actualizada la información personal y seguir el estado de diferentes trámites. La Clave de Seguridad Social funciona como una contraseña personal que permite confirmar la identidad de cada usuario dentro de los canales digitales de ANSES. Su objetivo es proteger la información de cada beneficiario y facilitar el acceso a las gestiones online. Con esta herramienta se pueden consultar datos importantes como los aportes laborales registrados, información previsional, expedientes iniciados y beneficios activos.

También permite realizar trámites que antes requerían asistir presencialmente a una dependencia. Gestionar cambios vinculados a prestaciones es otro de los beneficios de esta herramienta. Para los jubilados y pensionados, esta clave facilita el seguimiento de sus haberes y permite realizar diferentes operaciones. En el caso de titulares de asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), también sirve para revisar pagos y actualizar información.

De esta manera, ANSES busca simplificar los procesos y permitir que más personas puedan resolver sus consultas desde sus hogares. La Clave de Seguridad Social puede realizarse de forma online mediante unos simples pasos. Para iniciar el trámite hay que ingresar al sitio oficial del organismo o a la aplicación mi ANSES y seleccionar la opción para generar una nueva clave.

Luego, el sistema solicitará algunos datos personales, como el número de CUIL y la información correspondiente al DNI, con el objetivo de validar la identidad del usuario. Después de responder las preguntas de seguridad, se podrá crear una contraseña personal. Una vez finalizado el proceso, la clave queda habilitada y permite acceder a los servicios digitales disponibles. ANSES recomienda elegir una contraseña segura, no compartirla con terceros y mantener actualizados los datos de contacto.

Esta modalidad permite obtener una clave suficiente para la mayoría de los trámites habituales. Sin embargo, algunas gestiones específicas pueden requerir un nivel de seguridad superior que debe solicitarse de manera presencial. Contar con la Clave de Seguridad Social es una de las formas más simples de aprovechar las herramientas digitales de ANSES y realizar trámites sin demoras





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