La Ciudad de Buenos Aires inaugura un monumental mural dedicado a Charly García

La obra, realizada sobre la terraza de Zivals, rápidamente comenzó a atraer la atención de vecinos, turistas y fanáticos del músico que se acercaron para fotografiarse frente al homenaje. Durante las semanas previas, la realización del mural había despertado enorma expectativa en redes sociales, especialmente después de que trascendiera que el propio Charly visitó el lugar mientras avanzaban los trabajos y observó parte de la intervención artística.

La Ciudad de Buenos Aires incluyó una nueva postal conectada al rock nacional con la inauguración de un monumental mural dedicado a Charly García en una de las esquinas más emblemáticas del centro porteño: Corrientes y Callao.

La obra fue realizada sobre la terraza de Zivals, la histórica pizzería situada sobre la avenida Corrientes. El mural estuvo a cargo del reconocido artista urbano Martín Ron, considerado uno de los máximos exponentes del arte urbano en Argentina. El trabajo recreaba una imagen inspirada en la estética de "Clics Modernos", uno de los discos más representativos de la carrera de Charly y una pieza fundamental del rock argentino





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