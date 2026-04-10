La CGT denuncia una crisis 'terminal' en las obras sociales argentinas por falta de financiamiento

La Confederación General del Trabajo (CGT) alerta sobre una grave crisis financiera en las obras sociales argentinas, con problemas para cubrir el Plan Médico Obligatorio (PMO) y posibles recortes en los servicios. El informe de la CGT señala el desfinanciamiento debido al monotributo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las intervenciones gubernamentales, lo que pone en riesgo la cobertura médica de los afiliados.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) ha denunciado recientemente una crisis 'terminal' en las obras sociales argentinas, según un informe de la central obrera que revela la incapacidad de cubrir planes médicos básicos. El documento, firmado por los triunviros Cristian Jerónimo, Octavio Arguello y Jorge Sola, junto al secretario de Acción Social de la CGT , José Luís Lingeri, expone un panorama alarmante.

Se advierte que la recaudación promedio se encuentra 25 puntos por debajo del costo de las prestaciones mínimas, con el 78,5% de los afiliados sin generar los aportes suficientes para cubrir dichos costos. Esta situación se agrava por el impacto del sistema de monotributo y el desfinanciamiento del Fondo Solidario, factores que han contribuido significativamente al 'agujero financiero' denunciado.\El informe de la CGT destaca una preocupación central: el desfasaje en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Se señala que, mientras la recaudación promedio por beneficiario es de $67.525, el costo estimado para cubrir el PMO asciende a $85.000, lo que representa un descalce del 25%. Esta diferencia se traduce en una limitación cada vez mayor de la cobertura médica en un sistema que se financia con un porcentaje del salario (9%), el cual, según la CGT, ha perdido aproximadamente el 30% de su poder adquisitivo, a lo que se suma el incremento de los costos de los servicios asistenciales. La crisis también se manifiesta en la atención, con frecuentes cortes en los pagos a prestadores y demoras en la asignación de turnos. La CGT atribuye parte del problema a la incorporación de monotributistas, cuyos aportes promedian $20.000, un 290% inferior al costo del PMO, a pesar de que este grupo a menudo presenta una mayor carga de enfermedades que los trabajadores activos. La situación es tan crítica que muchas obras sociales dependen del auxilio financiero directo de sus gremios para evitar la quiebra.\En paralelo a esta crisis financiera, la CGT denuncia la intervención del gobierno en las obras sociales, lo que ha generado denuncias de los gremios por maniobras que buscan desfinanciar las entidades sindicales. Hasta el momento, se han intervenido ocho obras sociales, y se multiplican los escándalos, como el caso de Osprera. El documento subraya que la situación económica financiera del sistema es grave, y que para muchas organizaciones, la crisis es prácticamente terminal debido a la imposibilidad fáctica de brindar servicios básicos. La CGT advierte que la combinación de estos factores está poniendo en riesgo el acceso a la atención médica de calidad para los afiliados y exige medidas urgentes para revertir esta situación crítica





La Política Online / 🏆 8. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CGT Obras Sociales Crisis Financiamiento PMO Monotributo Salud Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La CGT define una marcha contra el gobierno de Milei y analiza la reforma laboralLa Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este jueves para definir una marcha el 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajador, con críticas a la gestión de Javier Milei y a la reforma laboral. La reunión también abordará medidas cautelares contra la reforma y la situación de las paritarias.

Read more »

Mariana Dimópulos: “La misoginia es una forma de la división del trabajo”Mariana Dimópulos MF 9-4-2026

Read more »

La CGT anunció una movilización contra el Gobierno para el 30 de abrilSerá a Plaza de Mayo pero sin paro de actividades. Los que sí irán a paro, pero en fecha anterior, son los trabajadores estatales agrupados en ATE.

Read more »

CGT Sufre Revés Judicial en su Intento por Invalidar la Reforma LaboralUn juzgado federal determinó que el fuero Contencioso Administrativo es el competente para tratar el reclamo de inconstitucionalidad de la ley de Modernización Laboral presentado por la CGT, desestimando la competencia de la justicia laboral. La decisión representa un revés para la central sindical y consolida la postura del gobierno.

Read more »

Arenillas, España, atrae a extranjeros con vivienda gratuita y trabajo estable para combatir la despoblaciónEl municipio de Arenillas, en Soria, España, ofrece una atractiva propuesta para combatir la despoblación: vivienda gratuita, trabajo estable como albañil y la gestión del bar del pueblo. El plan busca atraer a familias con hijos en edad escolar para asegurar la permanencia a largo plazo.

Read more »

Reforma laboral: el Gobierno se anotó un triunfo en la causa que inició la CGTPeriodista especializada en Impuestos

Read more »