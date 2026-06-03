La CFE implementa modernización en su sistema de medición del consumo de energía eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está implementando una modernización en su sistema de medición del consumo de energía eléctrica en viviendas. Con esta medida, la empresa busca hacer más precisos los cobros del servicio, mejorar el monitoreo del consumo y actualizar las cantidades que no corresponden al consumo real de una vivienda.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) está implementando una modernización en su sistema de medición del consumo de energía eléctrica en viviendas. Con esta medida, la empresa busca hacer más precisos los cobros del servicio, mejorar el monitoreo del consumo y actualizar las cantidades que no corresponden al consumo real de una vivienda.

Estas cantidades suelen generarse dudas entre los usuarios y pueden ser causadas por alteraciones o conexiones indebidas en el sistema. Para cambiar esto, la CFE está instalarán medidores inalámbricos que envían información de consumo en tiempo real a la CFE. A diferencia de los equipos tradicionales, estos nuevos medidores no requieren visitas para tomar lecturas manuales, ya que todo el proceso es automático y continuo.

Esto permitirá detectar problemas en tiempo real, lo que ayuda a resolver fallas con mayor rapidez y reducir interrupciones en el suministro. Además, la CFE ya no necesitará enviar técnicos casa por casa para cambiar los medidores, lo que facilitará la vida de los usuarios.

Sin embargo, es importante destacar que la instalación de estos medidores será obligatoria para mantener el servicio eléctrico. La CFE ha anunciado que visitará casa por casa para cambiar los medidores de luz y que será obligatorio para todos los usuarios. Esto se debe a que la CFE busca hacer más precisos los cobros del servicio y mejorar el monitoreo del consumo.

La modernización del sistema de medición del consumo de energía eléctrica es una medida importante para la CFE, ya que permitirá detectar problemas en tiempo real y reducir interrupciones en el suministro. Además, la CFE busca hacer más precisos los cobros del servicio y mejorar el monitoreo del consumo. Esto se debe a que la CFE busca hacer más precisos los cobros del servicio y mejorar el monitoreo del consumo.

La modernización del sistema de medición del consumo de energía eléctrica es una medida importante para la CFE, ya que permitirá detectar problemas en tiempo real y reducir interrupciones en el suministro. La CFE ha anunciado que visitará casa por casa para cambiar los medidores de luz y que será obligatorio para todos los usuarios. Esto se debe a que la CFE busca hacer más precisos los cobros del servicio y mejorar el monitoreo del consumo.

La modernización del sistema de medición del consumo de energía eléctrica es una medida importante para la CFE, ya que permitirá detectar problemas en tiempo real y reducir interrupciones en el suministro. La CFE busca hacer más precisos los cobros del servicio y mejorar el monitoreo del consumo. La modernización del sistema de medición del consumo de energía eléctrica es una medida importante para la CFE, ya que permitirá detectar problemas en tiempo real y reducir interrupciones en el suministro.

La CFE ha anunciado que visitará casa por casa para cambiar los medidores de luz y que será obligatorio para todos los usuarios. Esto se debe a que la CFE busca hacer más precisos los cobros del servicio y mejorar el monitoreo del consumo. La modernización del sistema de medición del consumo de energía eléctrica es una medida importante para la CFE, ya que permitirá detectar problemas en tiempo real y reducir interrupciones en el suministro





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