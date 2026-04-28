La cena de la Fundación Libertad reúne a líderes políticos y empresarios en un evento marcado por tensiones

El encuentro en Parque Norte congregó a figuras clave de La Libertad Avanza, el PRO y el sector empresarial, con la ausencia de un saludo entre Javier Milei y Mauricio Macri, reflejando las tensiones políticas actuales.

La cena de la Fundación Libertad reunió a los principales dirigentes políticos de La Libertad Avanza , el PRO y varios empresarios del llamado círculo rojo.

El evento, que se llevó a cabo en el predio de Parque Norte, congregó a unas 1000 personas, incluyendo a casi la totalidad de los referentes del oficialismo y del PRO. Entre los asistentes se encontraban la mayoría de los ministros del Gabinete, con la notable ausencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. También estuvieron presentes legisladores, economistas con experiencia en la función pública y el único gobernador asistente, Maximiliano Pullaro, de la provincia de Santa Fe.

El presidente Javier Milei llegó al encuentro escoltado por su hermana Karina y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien evitó dar declaraciones mientras avanzan las investigaciones sobre su patrimonio. Durante el evento, Milei volvió a coincidir con el exmandatario Mauricio Macri, aunque ambos evadieron cualquier contacto directo, lo que refuerza la marcada distancia que se mantiene entre ellos.

La ausencia de un saludo o interacción en el escenario principal fue un claro indicio de las tensiones políticas que persisten. La convocatoria, que se actualiza en tiempo real, destacó por la presencia de figuras clave del panorama político y económico argentino.

Además de los líderes políticos, asistieron empresarios influyentes, lo que subraya la importancia del evento como un espacio de diálogo y encuentro entre los sectores más relevantes del país. La Fundación Libertad, conocida por su enfoque en la promoción de políticas liberales, organizó este encuentro con el objetivo de fortalecer los lazos entre los actores políticos y económicos, en un contexto marcado por la incertidumbre y los desafíos económicos que enfrenta Argentina





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