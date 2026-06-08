La categoría del automovilismo sorprende con un homenaje musical a Colapinto y Sainz

La cuenta oficial de la máxima categoría del automovilismo sorprendió a los fanáticos con una publicación que utilizaba una emblemática frase de una canción para referirse al incidente que protagonizaron Colapinto y Sainz en el Gran Premio de Montecarlo.

La cuenta oficial de la máxima categoría del automovilismo sorprendió a los fanáticos al utilizar una emblemática frase de una canción para referirse al incidente que protagonizaron Colapinto y Sainz en el Gran Premio de Montecarlo.

La publicación generó una inmediata repercusión en las redes sociales y los comentarios de los aficionados estuvieron dominados por mensajes de sorpresa y reconocimiento hacia quien administró la cuenta oficial de la categoría. La referencia estuvo relacionada con una de las acciones más comentadas del Gran Premio, en la que Colapinto se encontró con un Williams muy dañado de Carlos Sainz circulando a baja velocidad y terminó impactando contra el monoplaza del español.

A pesar del incidente, los comisarios decidieron no aplicar ninguna sanción al piloto de Alpine tras analizar la maniobra. Después de la carrera, ambos pilotos dialogaron de manera cordial para aclarar lo sucedido. Colapinto se mostró frustrado por el desarrollo de una carrera en la que acumuló varios contratiempos, incluyendo daños en su monoplaza y una sanción por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes.

La categoría utilizó una reconocida frase perteneciente a una canción del histórico líder de Argentina, fallecido recientemente, que fue interpretada por muchos seguidores como un homenaje al músico argentino





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