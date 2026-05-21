La categoría 5, los creditos fintech y sus efectos sobre la estabilización en Argentina

El texto describe cómo los creditos fintech han comenzado a ofrecer señales de estabilidad en la categoría 5, que afecta a préstamos con plazos entre 30 y 360 días. Además, se muestra información sobre el crecimiento exponencial de usuarios y el impacto en la participación financiera del sector en comparación con otros proveedores y entidades financieras tradicionales.

La categoría 5 , la cual incluye a los llamados creditos fintech , registró signos de estabilización durante los meses de diciembre de 2025 y febrero de 2026.

En esa categoría, se observó una desaceleración del aumento de tasas en el segundo semestre de 2025, lo que generó efectos persistentes en el sistema financiero. Además, el ratio de créditos que pasaron de situación normal a tener un atraso entre 30 y 90 días durante el mes anterior, conocido como roll rate, mostró signos de estabilización en febrero de este año, al decrecer en comparación con octubre de 2025.

Esto indica que los creditos fintech pueden desempeñar un papel importante en estabilizar la participación del costo de financiamiento en el sistema financiero. Un informe mostró que el número de personas con créditos fintech aumentó un 121% en los últimos dos años, pasando de 3,7 millones a 8,1 millones de clientes.

A manera de conclusión, se puede decir que el crecimiento en cuanto a participación en volumen y número de usuarios del sector crediticio fintech es incipiente pero prometedor para la adopción y mejora del sistema financiero en Argentina





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