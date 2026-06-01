La Casa Rosada desconfía de los papeles del jefe de gabinete

El gobierno de Javier Milei está preocupado porque temen que cuando Manuel Adorni presente la declaración jurada, se reavive el escándalo por el enriquecimiento ilícito que estalló hace casi tres meses.

En la Casa Rosada desconfían de los papeles del jefe de gabinete y creen que abrirán nuevas líneas para la investigación. El gobierno de Javier Milei está preocupado porque temen que cuando Manuel Adorni presente la declaración jurada , se reavive el escándalo por el enriquecimiento ilícito que estalló hace casi tres meses.

La demora en la presentación de la declaración jurada tiene que ver con un esfuerzo grande por acomodar los números, lo que terminará complicándolo aún más. Adorni todavía no ha presentado la declaración jurada porque teme que aparezca otro contratista que lo embarre con más gastos siderales y espera a que terminen las declaraciones de testigos para poder emprolijar los números.

Sin embargo, sus compañeros de gobierno creen que cuando aparezca la declaración jurada, el asunto va a ser peor y el escándalo volverá a copar la agenda mediática, por más que Adorni pretenda que quede en un segundo plano por el furor del Mundial que comienza en once días. Creen que los papeles abrirán nuevas líneas de investigación para la justicia y el periodismo.

La preocupación en la Rosada es porque consideran que Adorni apelará a justificar su crecimiento patrimonial con los famosos mutuos, préstamos extrabancarios como los que supuestamente consiguió de dos jubiladas y dos policías. Fuentes del oficialismo dijeron que a Adorni le costará conseguir quién ponga el nombre para los nuevos mutuos porque saben que el fiscal Gerardo Pollicita los va a llamar a declarar de inmediato y pondrá la lupa sobre sus patrimonios.

No creen que Adorni consiga gente seria que tenga patrimonio que justifique un préstamo así. Otro problema que señalan en el oficialismo para Adorni es que le va a costar conseguir un escribano que firme la declaración jurada. No creen que reaparezca en escena la simpática Adriana Nevechenko, célebre por reconocer que a Adorni le había hecho un préstamo.

Cualquier escribano que le ponga la firma a la declaración jurada sabe que le espera una citación a testimonial y que cualquier travesura pone en riesgo su matrícula. Por otro lado, en el gobierno también están alarmados no sólo por las grandes diferencias que la nueva declaración jurada tendrá con la que Adorni presentó en 2025, sino también con la que presentó ante la Justicia Electoral porteña cuando fue candidato a legislador





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