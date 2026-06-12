La Casa del Mundial 2026: 20 amigos repiten la cábala futbolera en Buenos Aires

Un grupo de veinte amigos de Buenos Aires revive la experiencia de alquilar una casa para vivir la Copa del Mundo 2026, tras el éxito viral de su iniciativa en Qatar 2022. Compartirán asados, fiestas y seguirán los partidos en una vivienda en Villa Urquiza, reforzando lazos de amistad y la tradición que iniciaron hace cuatro años.

Un grupo de veinte amigos de Buenos Aires , que ya había viralizado su experiencia de alquilar una casa para ver el Mundial de Qatar 2022, repite la cábala para la Copa del Mundo 2026.

En 2022, diez amigos alquilaron una casa en Olivos para vivir el torneo, compartiendo asados y fiestas en redes sociales bajo el nombre "La Casa del Mundial". Esta vez, son veinte participantes y la casa se ubica en Villa Urquiza. La cuenta de Instagram @lacasadelmundial2026, con más de 60.000 seguidores, narra el día a día de la organización. Agustín, uno de los integrantes, explicó que muchos se conocen "desde el jardín, del colegio secundario y de la vida".

La casa anterior se vendió, por lo que debieron cambiar de ubicación y adaptarse a que el nuevo Mundial será en invierno. En la edición anterior, los asados fueron una constante gracias a una carnicería amiga, lo que se convirtió en una cábala. Ahora, con todos rondando los 32 años, alquilaron una casa con quincho para los 40 días de competencia.

Nadie dormirá allí, pero se reunirán para los partidos de Argentina y otros encuentros, como Estados Unidos vs Paraguay y Brasil vs Marruecos. La idea nació para ver el primer partido de la selección, pero creció hasta abarcar todo el torneo. La experiencia anterior dejó marcas personales: uno de ellos fue papá y dos conocieron a sus actuales novias en esa casa.

Aprovecharon que el Mundial 2022 fue en verano para mostrar la experiencia en redes; ahora, un equipo gestiona las redes sociales para compartir cada momento. Agustín confía en la selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, por la consolidación del equipo y el recambio interesante. Más allá del fútbol, esta nueva edición refuerza el lazo de un grupo unido que ha compartido vacaciones y despedidas de soltero.

"Tuvimos una gran experiencia en 2022 y no tenemos ninguna duda de que esta vez va a ser igual de buena", concluyó





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