La Casa de los Macri Regresa al Mercado Inmobiliario con un Nuevo Precio

La histórica residencia de la familia Macri en Barrio Parque vuelve a ofrecerse en venta, ajustando su precio a las condiciones actuales del mercado inmobiliario de lujo en Buenos Aires. La propiedad, diseñada por Antonio Ubaldo Vilar, busca compradores con un perfil institucional o corporativo.

En un contexto de reactivación gradual del mercado inmobiliario, incluso las propiedades de mayor prestigio se ven obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones. La histórica residencia que perteneció al empresario Franco Macri , situada en una de las zonas más selectas de Buenos Aires , vuelve a ser objeto de atención.

Inicialmente, la propiedad de la familia del expresidente Mauricio Macri en Barrio Parque se ofreció en 2019 por un valor de 8,9 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, ante la falta de interés en 2022, se redujo el precio de venta a 8 millones de dólares. Un año después, se aplicó una rebaja aún más significativa, llegando a comercializarse por 5,5 millones de dólares.

A pesar de esta disminución, la propiedad no logró concretar una venta, incluso en un momento en que el mercado aún no había comenzado a estabilizarse tras la caída de los valores post-pandemia. Actualmente, la residencia regresa al mercado con un precio aproximado de 6 millones de dólares, un valor que, según Martín Pinus, fundador y director de Martín Pinus Real Estate, la inmobiliaria especializada en propiedades de lujo encargada de la comercialización, se encuentra cercano a un punto de equilibrio entre el valor histórico y arquitectónico de la propiedad y las expectativas de precio de los compradores en el mercado actual.

Este dato es relevante, ya que el segmento de lujo, después de años de declive y exceso de oferta, también ha tenido que ajustarse a la realidad del mercado. Esta casa, que en su momento tuvo una valuación considerablemente más alta, finalmente se ha alineado con el nuevo escenario económico. La propiedad se ubica en una zona privilegiada de la ciudad, colindante con las embajadas de Irán, Haití, Arabia Saudita, Indonesia y Polonia, entre otras.

Además, en sus cercanías se encuentran el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), la avenida Figueroa Alcorta y el centro comercial Paseo Alcorta. Martín Pinus señala que el inmueble es particularmente atractivo para un segmento de compradores con un perfil institucional, corporativo o diplomático, que podrían estar interesados en adquirirla, ya sea para fondeos de inversión o para empresarios extranjeros que deseen establecer una residencia en Argentina. El interés de este perfil de comprador ya se ha manifestado.

A pocas cuadras, en el mismo corredor premium donde reside Susana Giménez, el magnate estadounidense Peter Thiel, conocido por su cercanía a Javier Milei y Donald Trump, adquirió recientemente una propiedad por una cifra récord cercana a los 12 millones de dólares. Esta transacción no solo confirma el renovado interés internacional por activos de lujo en Buenos Aires, sino que también redefine el tipo de demanda al que apunta la casa de la familia Macri.

La propiedad, conocida como Casa Salvadori, fue diseñada por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar en 1940 y es considerada uno de los ejemplos más representativos del racionalismo en Argentina. Vilar fue el responsable del diseño de 180 estaciones del Automóvil Club Argentino, así como de otras obras emblemáticas como el Hindú Club y el Banco Popular Argentino. Su exclusividad e importancia histórica la convirtieron en sede de eventos culturales, como la exposición “Meet The Artist” en 2022.

Desde la calle, la propiedad se distingue por sus 45 metros de frente sobre la exclusiva calle Eduardo Costa, con líneas rectas, blancas y sobrias que contrastan con la arquitectura más clásica del barrio. La casa cuenta con 1280 metros cuadrados cubiertos distribuidos en cuatro plantas, incluyendo siete dormitorios y doce baños, accesibles a través de un ascensor principal, otro de servicio y una escalera.

La planta baja alberga un hall de entrada, una sala de reuniones, un estudio con baño, oficinas y la zona de servicio. El siguiente nivel está dedicado a la vida social, con espacios de gran elegancia, como el comedor principal, el living, la sala de lectura, un bar, la cocina, el comedor diario y un dormitorio con balcón.

En el segundo piso se encuentra la zona más privada de la propiedad, con un living, una suite principal con hall, vestidores y baño en suite, dormitorios adicionales, baños completos, una cocina con comedor diario y una terraza privada. Finalmente, el último nivel cuenta con un estudio con baño, un amplio salón de estar, un gimnasio y una terraza con parrilla. Martín Pinus destaca que la distribución de la propiedad permitiría la creación de departamentos independientes dentro de la misma.

En el barrio residen diversas personalidades, como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Flavia Palmiero, Mariana Fabbiani y, recientemente, el propio Mauricio Macri se ha mudado a una casa alquilada





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