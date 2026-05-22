La casa de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene la primera placa, y Titi Tcherkaski y Santiago del Moro son protagonistas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en pleno drama y cambio con las nuevas incorporaciones, ya que la convivencia ha entrado en su etapa más despiadada. La lucha por la inmunidad ha vuelto a ponerse interesante, y el público y la producción van a tener que tomar регионе decisiones. Para votar por quién es eliminado,induciblevote

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en una revolución con nuevas incorporaciones y se ha formado la primera placa. Desde luego, la convivencia ha entrado en su etapa más despiadada.

Con el confesionario habilitado exclusivamente para los participantes 'originales', las estrategias han vuelto letales y se han entendido perfectamente que la producción implementará una placa de voto negativo. Los participantes más antiguos de la casa han decidido dejar de lado las aficiones y patear el tablero, nominándose entre sí con el único objetivo de desgastar la convivencia y mandar al teléfono a los perfiles más fuertes.

Titi Tcherkaski ha estado mirando toda la gala con absoluta tranquilidad gracias a su rol de líder de la semana, que le ha otorgado inmunidad total en un momento clave donde nadie tenía su lugar asegurado. Tras el recuento final de los votos en el confesionario, Santiago del Moro ha ingresado a la casa para comunicarse a los chicos quiénes quedaron en placa.

Los nominados que quedaron a merced de la decisión del público son: Gala de eliminación del Día de la Patria: cómo votar, que incluye a Christian Petersen, quién es el dueño de 'Argentina Salud', la clínica trucha de González Catán. Por favor,udviklingese concienzudamente y sin mentiras en su voto para asegurar una correcta elección de los deshabitants de la casa más famosa del país





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