La Casa de Gobierno atrapada en una crisis política y judicial

El Gobierno está atrapado en una crisis política y judicial con la investigación al jefe de Gabinete y sus operaciones financieras envueltas. Además, una serie de decisiones y sniegtas han alimentado las especulaciones en torno a la salida del funcionario, mientras avanzaba la causa judicial que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Junto a esto, la progladencia de una exministra judía ha llevado a un intercambio de comentarios temibles entre el Presidente y la lãnhadora del Bloque de la Libertad Avanza.

Toda la semana, a lo largo y ancho, volvió a girar en torno al Sr. Adorni. El Gobierno quedó atrapado en una crisis política que, pese a los intentos de desacreditar rumores y mostrar apoyo interno, seguía en aumento conforme avanzaba la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito presumido.

La semana comenzó mal para la Casa Rosada. Mientras Adorni daba una rueda de prensa frente a los periodistas acreditados, en los tribunales declaraba Matías Tabar, el contratista, quien aseguró que le pagó 245.000 dólares en efectivo por obras en una de sus propiedades. A partir de ahí comenzó una verdadera montaña rusa política y judicial. Adorni negó haber entregado esa cantidad.

Sostiene que su casa en el campo Indio Cuá de Exaltación de la Cruz vale mucho menos de lo que se afirma en el expediente y vincula a Tabar y a su familia con un partido vecinal y con el peronismo. El martes la situación se calentó todavía más. Ese día, Javier Milei viajó a Los Ángeles, aunque su hermana Karina permaneció en Buenos Aires.

Además, Adorni convocó a una reunión de Gabinete para un viernes lejano, cuatro días después. La extensión del plazo alimentó todas las especulaciones sobre una posible renuncia del funcionario. Karina Milei, en reuniones muy reservadas, lo respaldó; y el presidente, lo incluyó en una foto política junto a la comunidad judía. Fue una señal inequívoca de apoyo explícito en medio del resquicio.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó abrir el celular del contratista. En la Justicia creen que su contenido puede resultar explosivo. Adorni, en cambio, sostiene que puede justificar todos sus movimientos de dinero y sostiene que parte de sus ingresos podría provenir de una legítima herencia de su padre





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