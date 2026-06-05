La candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata enfrenta una demora en la firma del decreto de designación

La candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, que recibió acuerdo del Senado pese al rechazo de la Casa Rosada, ahora enfrenta una demora en la firma del decreto de designación por parte del Presidente. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo, se cree que el Presidente buscará evitar una disputa política prolongada y que la candidata podría terminar dando un paso al costado.

La candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, que recibió acuerdo del Senado pese al rechazo de la Casa Rosada , ahora enfrenta una demora en la firma del decreto de designación por parte del Presidente .

Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo, se cree que el Presidente buscará evitar una disputa política prolongada y que la candidata podría terminar dando un paso al costado. El procedimiento constitucional para cubrir una vacante judicial requiere propuesta del Poder Ejecutivo, acuerdo de la Cámara Alta y posterior decreto presidencial de nombramiento.

El caso de Juan Manuel Yalj, ocurrido durante el gobierno de Cristina Kirchner, se cita como antecedente para explicar la estrategia oficial. En el Gobierno creen que, si Milei demora la firma y mantiene abierta la situación, Michelli podría terminar dando un paso al costado para evitar que su postulación quede atrapada en una disputa política prolongada.

En Balcarce 50 también apuntan a un dato administrativo: el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata fue creado por ley, pero todavía no está plenamente integrado ni en funcionamiento ordinario. Su puesta en marcha requiere cubrir vocalías, habilitación operativa, estructura de personal, equipamiento y definición de recursos por parte del Poder Judicial. El pliego de Michelli fue aprobado este jueves por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

La mayoría del oficialismo votó en contra, mientras que Patricia Bullrich se abstuvo tras haber anticipado que no acompañaría la decisión del Ejecutivo de retirar la candidatura. La votación dejó expuesta la tensión interna en La Libertad Avanza y también el límite que encontró la Casa Rosada para ordenar a sus aliados en el Senado. La objeción posterior surgió cuando en Balcarce 50 repararon en el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon.

El Ejecutivo intentó retirar el pliego, pero la oposición y bloques dialoguistas empujaron su tratamiento sobre tablas y consiguieron los dos tercios necesarios para aprobarlo. En la Casa Rosada aseguran que Milei siguió de cerca todo el tratamiento de los pliegos judiciales. Según fuentes oficiales, fue el propio Presidente quien dio la orden de incluir la totalidad de los pliegos que estaban en condiciones de ser tratados, después de que inicialmente se había trabajado sobre una lista de 50.

Esa instrucción derivó en la incorporación de 23 pliegos adicionales y, por pedido de la oposición, también terminó abriendo la puerta al tratamiento de Michelli. La explicación que dan en Balcarce 50 es que la primera selección de 50 candidatos no respondía a un criterio institucional claro. Por eso, cuando el oficialismo revisó el listado, avanzó con la idea de sumar al resto de los postulantes con dictamen y evitar una diferenciación entre candidatos que estaban en condiciones similares.

El Gobierno celebró la aprobación de pliegos judiciales. El resultado fue una sesión de doble lectura para la Casa Rosada. Por un lado, el Gobierno buscó recuperar la iniciativa con el envío de una nueva tanda de pliegos judiciales. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con los envíos anteriores.

El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes y reforzar el mensaje de que la política judicial sigue activa pese al conflicto. Dan por descontado que el decreto no saldrá y apuestan a que la definición quede demorada





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Candidata A Jueza Tribunal Oral Federal 3 De La Plata Demora En La Firma Del Decreto De Designación Presidente Casa Rosada Karina Milei Santiago Caputo

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