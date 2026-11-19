La Campagnola confirma el cierre definitivo de su fábrica en Mar del Plata debido a la escasez de materia prima local. Trasladará el enlatado a origen, afectando a 75 empleados que optarán por indemnizaciones.

La empresa La Campagnola, perteneciente al Grupo Arcor, confirmó oficialmente el cierre definitivo de su planta de conservas de pescado ubicada en Mar del Plata. Esta decisión pone fin a una década de actividad industrial en la ciudad balnearia, afectando directamente a los 75 trabajadores del establecimiento. La compañía señaló que la interrupción operativa es irreversible y se debe exclusivamente a la insostenibilidad del esquema productivo actual derivado de la falta de pesca comercial de atún en Argentina.

Desplazamiento de la cadena productiva hacia el origen

La determinación implica abandonar la modalidad histórica de importar pescado congelado para su procesamiento local, una práctica que permitió sostener parte de la actividad industrial marplatense durante décadas. En su lugar, La Campagnola unificará su proceso operativo para pasar al enlatado directo en origen, trasladando las operaciones a los países proveedores de materia prima como Ecuador, Tailandia y China. Este cambio responde a las transformaciones estructurales de la industria internacional, donde los países exportadores han desarrollado estructuras industriales capaces de abastecer directamente a los mercados internacionales con conservas terminadas.

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Historial de crisis y adaptación de la industria

Las dificultades de la industria conservera marplatense no son recientes, sino que se remontan a varios años atrás y son anteriores a la pandemia global. Ya en 2016, las condiciones de producción comenzaron a modificarse, y en 2019, la Cámara Argentina de Industriales del Pescado advirtió al Gobierno sobre los problemas estructurales y la elevada incidencia de los impuestos en el precio final. Durante la temporada de caballa actual, se ha registrado una fuerte caída de los desembarques, agravando la situación. La cadena productiva original comprendía la captura, procesamiento y envasado en establecimientos locales, pero con el tiempo las empresas del sector comenzaron a importar materia prima principalmente desde Ecuador, trasladándola a Mar del Plata para fileteado, cocción y enlatado.

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Situación laboral y alternativas para los trabajadores

Ante este escenario, La Campagnola ha puesto a disposición de los 75 empleados afectados la posibilidad de trasladarse a otras instalaciones del Grupo Arcor, como las ubicadas en Villa Mercedes (San Luis), San Juan, Recreo (Catamarca), Mendoza y Córdoba. Para quienes decidan no aceptar esta reubicación, la empresa garantizará el acceso a los mecanismos previstos por la legislación laboral vigente, incluyendo indemnizaciones. La compañía aclaró que estas medidas no están vinculadas con los niveles de consumo ni con políticas públicas, y que durante los últimos años intentó mitigar el impacto mediante regímenes de garantía horaria y suspensiones temporales que llegaron a extenderse por 180 días.

Continuidad comercial y legado histórico

A pesar del cierre en Mar del Plata, los productos de la marca continuarán disponibles en los canales habituales de comercialización, manteniendo su diferencial comercial de utilizar 100% lomo de atún. El cierre representa la pérdida de un eslabón clave en una cadena que, en su período de mayor desarrollo, llegó a contar con aproximadamente 35 establecimientos. La estrategia actual de La Campagnola consolida su presencia en otras plantas propias y procesadoras, como las fincas en Mendoza y la planta de pulpa en San Rafael, adaptándose a un mercado donde la eficiencia logística y el abastecimiento directo han reemplazado al procesamiento nacional de importados.