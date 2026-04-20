La calma cambiaria en 2026: por qué el dólar pierde terreno frente al IPC

El dólar oficial profundiza su tendencia bajista en Argentina durante 2026. Gracias a la liquidación de la cosecha y una política monetaria contractiva, el Gobierno mantiene la divisa contenida bajo las bandas cambiarias, mientras los mercados proyectan una estabilidad duradera.

El panorama cambiario argentino durante el 2026 está atravesando una transformación significativa, marcada por una tendencia bajista del dólar oficial que ha sorprendido a diversos actores del mercado. Tras registrar un índice de inflación del 3,4 por ciento en marzo, el nivel más elevado en los últimos doce meses, el Gobierno ha encontrado un respiro inesperado.

Esta dinámica, caracterizada por la persistencia de las bandas cambiarias ajustables según el IPC, ha permitido que la divisa oficial se distancie de sus techos, acumulando una baja superior a los 100 pesos desde el inicio del año. Actualmente, la cotización en el Banco Nación se sitúa cerca de los 1380 pesos para la venta, mientras que el segmento mayorista opera en torno a los 1375 pesos. Con un límite inferior de la banda fijado en 830 pesos y un techo superior en 1680 pesos, el equipo económico liderado por Luis Caputo cuenta con un margen de maniobra que no se observaba meses atrás. El éxito de esta estrategia de calma cambiaria se sustenta en múltiples pilares. La política monetaria contractiva implementada por el Banco Central, sumada a la agresiva compra de reservas, ha consolidado la estabilidad. A esto se añade el ingreso esperado de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa del sector agropecuario, un factor estacional que actúa como un dique de contención para cualquier presión devaluatoria. Analistas de Mills Capital Group sostienen que, si el flujo de exportaciones agrícolas se mantiene según las proyecciones y el Banco Central continúa su ritmo de compras, no sería extraño que el dólar mayorista busque niveles de soporte entre los 1300 y 1320 pesos en el transcurso de las próximas semanas, reforzando la sensación de una pax cambiaria prolongada para el primer semestre del año. Mirando hacia el futuro, el consenso del mercado parece alinearse con esta tendencia de apreciación relativa del peso. El informe de FocusEconomics, que compila las perspectivas de más de 40 consultoras financieras nacionales e internacionales, destaca que el sendero de depreciación administrada sigue siendo el eje conductor. Aunque se reconoce que la inflación mensual continúa siendo un desafío, la mayoría de los expertos prevé que el peso cerrará el 2026 en torno a los 1699 pesos por unidad de dólar, una cifra que los mercados de futuros, operando cerca de los 1600 pesos, consideran incluso conservadora. Esta proyección implica una suba del tipo de cambio de aproximadamente el 20 por ciento para lo que resta del año, una cifra que, de cumplirse, quedaría significativamente rezagada respecto a la evolución del IPC proyectado. Así, la economía transita un periodo de ajuste donde la estabilidad del tipo de cambio busca ser, en última instancia, el ancla principal para controlar las expectativas inflacionarias y estabilizar la macroeconomía argentina de cara a 2027





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