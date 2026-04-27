La caída de Carlos María Frugoni: escándalo por patrimonio no declarado y renuncia en el Gobierno de Milei

El exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos María Frugoni, renunció tras revelarse que poseía siete propiedades en Miami no declaradas. Su salida marca otro escándalo en el Gobierno de Javier Milei, donde el funcionario admitió un 'error' en su declaración jurada.

La carrera del ahora exfuncionario Carlos María Frugoni en la gestión pública nacional llegó a un abrupto final este domingo, tras poco más de tres meses en el cargo, en medio de otro escándalo que sacude al Gobierno libertario de Javier Milei .

Su salida del Ministerio de Economía, donde ocupaba el puesto de secretario de Coordinación de Infraestructura, se precipitó tras la revelación de un patrimonio no declarado en el exterior, que el propio arquitecto calificó como un 'error'. Mientras la atención sigue centrada en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario.

Carlos María Frugoni es arquitecto de profesión y cuenta con una vasta experiencia de 38 años en el sector. Su carrera se divide en dos grandes etapas: en el sector privado, donde fundó su propia constructora y luego formó parte de diversas empresas internacionales, y en la gestión pública, donde su nombre cobró relevancia durante sus más de 15 años en Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

En esta última, llegó a ser presidente y director general, ejecutando obras clave para la Ciudad de Buenos Aires, como el Paseo del Bajo, los viaductos Mitre y San Martín, el sistema de peajes Free Flow (sin barreras), el Metrobús 9 de Julio y la extensión de la Autopista Illia. Antes de su paso por el Palacio de Hacienda, Frugoni tuvo un breve período como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

En enero de 2026, fue convocado por Caputo para coordinar los proyectos de infraestructura y obra pública del país, debido a su perfil de especialista en ejecución vial y urbana. Sin embargo, su carrera en el Gobierno Nacional se vio truncada por el escándalo de los departamentos en Miami. Se descubrió que poseía siete propiedades en esa ciudad, que no figuraban en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante ARCA (ex AFIP).

Frugoni admitió la omisión, alegando un error administrativo, y explicó que estaba rectificando la situación.

'Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional', declaró al diario Clarín. Respecto a su situación impositiva, el exsecretario reconoció que tributaba por dichos inmuebles en EE. UU.

, pero que había omitido hacerlo en Argentina, una falta grave para cualquier funcionario público obligado a la transparencia patrimonial





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