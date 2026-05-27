El fiscal general de la Cámara consideró que el fuero en lo Penal Económico tiene competencia para investigar los casos de lavado de dinero. La causa se investiga la compra de una casa de 105 mil metros cuadrados con helipuerto que está a nombre de Real Central, una sociedad de la que se sospecha que el tesorero es el verdadero dueño.

La Cámara Penal Económica debe decidir qué juzgado debe intervenir en el caso del tesorero de la AFA , Clarín. El fiscal general de la Cámara consideró que el fuero en lo Penal Económico tiene competencia para investigar los casos de lavado de dinero .

La causa se investiga la compra de una casa de 105 mil metros cuadrados con helipuerto que está a nombre de Real Central, una sociedad de la que se sospecha que el tesorero es el verdadero dueño. Se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central en la casa, y también se encontraron 54 autos de lujo con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero.

La defensa de Pantano y Conte pidió que el caso se investigue en Campana, donde es la jurisdicción de Pilar y para muchos un juzgado cercano a la AFA. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que dispuso que el caso se investigue en Campana y le pidió a la Cámara Penal Económica que resuelva qué juzgado debe intervenir.

La Fiscalía destacó que en el juzgado de Campana se han llevado a cabo actos procesales que implicaron un avance en la pesquisa en relación con el hecho investigado, pero lo mismo ocurrió cuando el caso estuvo en el fuero Penal Económico. La Cámara debe resolver si confirman o no el procesamiento de Tapia, Toviggino y otros dirigente del fútbol por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes





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